Война в Украине. ВСУ уничтожили 160 оккупантов и три танка РФ на Востоке

25 апреля, 22:14
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Украинский военнослужащий рядом с БМ-21 Град, 20 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военнослужащий рядом с БМ-21 Град, 20 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

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Украинская армия на Востоке ликвидировала 160 военных РФ, а также уничтожила большое количество техники оккупантов.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

«В течение суток, 25 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские войска совершили 3 атаки, а также продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои», — говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

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ВСУ уничтожили:

  • личного состава — до 160;
  • танков — 3;
  • БТР — 1;
  • БМП — 4;
  • АТТ — 12;
  • артиллерийских систем — 2;
  • зенитная установка — 1;
  • БПЛА — 2.
https://www.facebook.com/otueast/posts/702246151201128&show_text=true&width=500

По данным украинского Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 21 900 личного состава и большое количество техники.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Восток Украины Война в Украине

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