Война в Украине. ВСУ уничтожили 160 оккупантов и три танка РФ на Востоке 25 апреля, 22:14 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий рядом с БМ-21 Град, 20 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинская армия на Востоке ликвидировала 160 военных РФ, а также уничтожила большое количество техники оккупантов.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

«В течение суток, 25 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские войска совершили 3 атаки, а также продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои», — говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

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ВСУ уничтожили:

личного состава — до 160;

танков — 3;

БТР — 1;

БМП — 4;

АТТ — 12;

артиллерийских систем — 2;

зенитная установка — 1;

БПЛА — 2.

По данным украинского Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 21 900 личного состава и большое количество техники.

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