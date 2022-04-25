Война в Украине. ВСУ уничтожили 160 оккупантов и три танка РФ на Востоке
Украинский военнослужащий рядом с БМ-21 Град, 20 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Украинская армия на Востоке ликвидировала 160 военных РФ, а также уничтожила большое количество техники оккупантов.
Война России против Украины — главные события 25 апреля
«В течение суток, 25 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские войска совершили 3 атаки, а также продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои», — говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.
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ВСУ уничтожили:
- личного состава — до 160;
- танков — 3;
- БТР — 1;
- БМП — 4;
- АТТ — 12;
- артиллерийских систем — 2;
- зенитная установка — 1;
- БПЛА — 2.
По данным украинского Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 21 900 личного состава и большое количество техники.
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