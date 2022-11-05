Сводка Генштаба. ВСУ ударили по району сосредоточения российских войск в Раденске Херсонской области 5 ноября, 18:30 Украинский военный стоит на уничтоженном российском танке в Донецкой области, 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Силы обороны Украины атаковали район сосредоточения российских войск в Раденске Херсонской области. Потери оккупантов уточняются.



Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за субботу, 5 ноября.

Армия РФ ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За сутки оккупанты нанесли четыре ракетных и пять авиаударов, совершили более 20 обстрелов из РСЗО.

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На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Проверку боевой готовности подразделений ВС Беларуси снова продлили — до 14 ноября. На Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Южнобугском направлениях россияне открывали обстреливавшие районы ряда населенных пунктов из разных видов вооружения.

Авиация Сил обороны в течение 5 ноября нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, российским вооружениям и военной технике. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский беспилотник Мерлин, также уничтожены два вертолета Ка-52 Аллигатор.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки атаковали девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и состав боеприпасов оккупантов.