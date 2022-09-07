ВСУ сбили два самолета и вертолет РФ, у россиян в Херсоне нехватка топлива и боеприпасов — Генштаб 7 сентября, 19:44 ВСУ успешно отразили атаки российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 11 населенных пунктов и ликвидировали два российских самолета Су-25 и вертолет Ка-52 за последние сутки.

Главное из вечерней сводки Генштаба в Facebook:

В течение текущих суток войска РФ нанесли более 8 ракетных и 10 авиационных ударов по объектам на территории Украины. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Большие Проходы, Славянск, Северск, Краматорск, Богоявленко, Константиновка, Дорожнянка, Ольговское, Белогорка, Костромка, Сухой Пруд, Безымянное, Андреевка и Белая Криница.

по объектам на территории Украины. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Большие Проходы, Славянск, Северск, Краматорск, Богоявленко, Константиновка, Дорожнянка, Ольговское, Белогорка, Костромка, Сухой Пруд, Безымянное, Андреевка и Белая Криница. Российские оккупационные войска продолжают нарушать все нормы международного гуманитарного права. В Купянске Харьковской области захватчики незаконно удерживают около 40 местных жителей в отделении полиции. Из частного сектора населенного пункта Казацкое Херсонской области принудительно выселяют местных жителей . Снова фиксируются случаи размещения вооружения и военной техники во дворах учебных заведений.

в отделении полиции. Из частного сектора населенного пункта Казацкое Херсонской области . Снова фиксируются случаи размещения вооружения и военной техники во дворах учебных заведений. В Херсонской области возле Голой Пристани, только за прошедшие сутки в результате огневого поражения потери противника составили около 70 человек, более половины из них — убитыми.

Вблизи населенного пункта Таврийск уничтожены две самоходные артиллерийские установки Акация, еще две — повреждены, потери живой силы уточняются.

Также известно, что один из артиллерийских дивизионов противника, действующий на Херсонском направлении, потерял до 60 процентов личного состава и техники и считается небоеспособным . Из-за усложнения логистики в подразделениях врага нехватка топлива и боеприпасов .

. Из-за усложнения логистики . ВСУ успешно отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Питомник, Русские Тишки, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Долина и Опытное.

в районах населенных пунктов Питомник, Русские Тишки, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Долина и Опытное. В течение суток авиация Сил обороны совершила более 14 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БпЛА.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 50 610 своих военных, за минувшие сутки — сразу 460. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении. Также оккупанты лишились более 13 тыс. единиц техники.

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