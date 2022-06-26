Сводка Генштаба. Украинские военные отразили штурмы армии РФ на Славянском направлении и нанесли значительные потери на Бахмутском 26 июня, 19:26 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные возле линии фронта в Донецкой области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko/File Photo)

Украинские военные успешно отразили вражеские штурмы на Славянском направлении в районах Долины, Курульки и Мазановки. На Бахмутском — нанесли значительные потери россиянам возле Павловки, оккупанты отошли.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 воскресенья, 26 июня. Также там рассказали об обстановке на других направлениях:

На Волынском и Полесском на территории Беларуси отдельные подразделения вооруженных сил РФ готовят диверсионно-разведывательные группы для дальнейших действий на территории Украины.

и на территории Беларуси отдельные подразделения вооруженных сил РФ готовят диверсионно-разведывательные группы для дальнейших действий на территории Украины. На Северском направлении россияне удерживают в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа, чтобы продемонстрировать присутствие и сковать действия Сил обороны.

россияне удерживают в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа, чтобы продемонстрировать присутствие и сковать действия Сил обороны. На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из танков и артиллерии различных калибров районы ряда населенных пунктов, нанесли авиаудары недалеко от Яворского, Замуловки и Дементиевки. Возле последней с помощью штурмовых действий пытался улучшить тактическое положение, но безуспешно.

оккупанты обстреляли из танков и артиллерии различных калибров районы ряда населенных пунктов, нанесли авиаудары недалеко от Яворского, Замуловки и Дементиевки. Возле последней с помощью штурмовых действий пытался улучшить тактическое положение, но безуспешно. На Донецком направлении противник с помощью артиллерии пытается блокировать Лисичанск с южного направления, обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру возле этого населенного пункта и других. Нанес авиаудару неподалеку от Волчеяровки.

противник с помощью артиллерии пытается блокировать Лисичанск с южного направления, обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру возле этого населенного пункта и других. Нанес авиаудару неподалеку от Волчеяровки. На Краматорском направлении активных боевых действий оккупанты не вели, обстреляли из артиллерии район населенного пункта Маяки. На Авдеевском , Кураховском и Запорожском — противник открыл огонь по позициям ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии.

активных боевых действий оккупанты не вели, обстреляли из артиллерии район населенного пункта Маяки. На , и — противник открыл огонь по позициям ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии. На Южнобугском направлении оккупанты также обстреливали гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии. Нанесли ракетные удары по инфраструктуре Николаева.

оккупанты также обстреливали гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии. Нанесли ракетные удары по инфраструктуре Николаева. При поддержке армейской авиации враг пытался восстановить контроль над населенным пунктом Потемкино. Успеха не имел и отошел.

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Генштаб отмечает, что украинские защитники наносят РФ потери по всем направлениям, из-за чего оккупанты «любым образом пытаются избежать боевых действий». Значительная часть отказывалась возвращаться на территорию Украины — поэтому командование отдельных подразделений запретило отпуска личному составу.

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