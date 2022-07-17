Сводка Генштаба. Армия РФ пытается захватить Северск, ВСУ отразили штурмы оккупантов и нанесли им потери

17 июля, 19:41
Украинские военные у линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские военные у линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Россия продолжает сосредотачиваться в основном на попытках взять под контроль Северск и продвинуться в направлении Бахмута. На ряде направлений ВСУ нанесли оккупантам потери.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 воскресенья, 17 июля.

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  • На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений, россияне продолжают обстреливать из артиллерии пограничные населенные пункты.
  • На Харьковском направлении армия РФ пытается удержать занятые рубежи, нанесла авиаудары возле Прудянки и Верхнего Салтова.
  • На Славянском направлении враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, чтобы не допустить ведение воздушной разведки. Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстрелял районы ряда населенных пунктов, гражданскую инфраструктуру. ВСУ подавили штурм россиян возле Григоровки — оккупанты с потерями отошли.
  • На Бахмутском направлении военные РФ пытались штурмовать и наступать возле Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского, но безуспешно. Понесли потери личного состава.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском оккупанты хотели улучшить тактическое положение в районах Михайловки, Павловки и Новомихайловки. Получили отпор и сбежали.
  • На Южнобугском направлении армия РФ продолжает обстрелы, чтобы нарушить логистическое обеспечение украинских войск, открывала огонь по населенным пунктам, нанесла ракетный удар по Николаеву.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QjuFuJAnUfJo7Y8d8m4fpDpUUZWVhcYYdvz9qAbWDctvr8XeTnRSdyRbyXCUdJ7Pl
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Донецкая область Северск Война России против Украины Генштаб ВСУ

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