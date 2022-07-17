Сводка Генштаба. Армия РФ пытается захватить Северск, ВСУ отразили штурмы оккупантов и нанесли им потери
Украинские военные у линии фронта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Россия продолжает сосредотачиваться в основном на попытках взять под контроль Северск и продвинуться в направлении Бахмута. На ряде направлений ВСУ нанесли оккупантам потери.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 воскресенья, 17 июля.
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений, россияне продолжают обстреливать из артиллерии пограничные населенные пункты.
- На Харьковском направлении армия РФ пытается удержать занятые рубежи, нанесла авиаудары возле Прудянки и Верхнего Салтова.
- На Славянском направлении враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, чтобы не допустить ведение воздушной разведки. Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстрелял районы ряда населенных пунктов, гражданскую инфраструктуру. ВСУ подавили штурм россиян возле Григоровки — оккупанты с потерями отошли.
- На Бахмутском направлении военные РФ пытались штурмовать и наступать возле Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского, но безуспешно. Понесли потери личного состава.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском оккупанты хотели улучшить тактическое положение в районах Михайловки, Павловки и Новомихайловки. Получили отпор и сбежали.
- На Южнобугском направлении армия РФ продолжает обстрелы, чтобы нарушить логистическое обеспечение украинских войск, открывала огонь по населенным пунктам, нанесла ракетный удар по Николаеву.
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