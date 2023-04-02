Отразили более 70 атак россиян. ВСУ за сутки нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава окупантов — Генштаб 2 апреля, 07:25 Украинские военные (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

За прошедшие сутки, 1 апреля, подразделения Сил обороны Украины отразили более 70 атак противника на четырех направлениях фронта. Также авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

Об этом сообщается в сведении Генерального Штаба ВСУ.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов россиян и одну реактивную систему залпового огня. Также украинские военные сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10 .

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За минувшие сутки армия РФ нанесла два ракетных и 30 авиационных ударов, совершила более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на направлениях фронта

В Генштабе отмечают, что российские террористы продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самыми сложными остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Бронивы Черниговской области; Середина-Буда, Эсмань, Сидоровка, Стариковое, Стукаловка, Белополье и Сосновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Зибино, Охримовка, Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского. Артиллерийских обстрелов потерпели Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Колодязи, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль, военнослужащие Сил обороны отразили более 25 вражеских атак.

Также украинские защитники отразили атаки противника в районе населенных пунктов Богдановка и Предтечине. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Богдановка, Григоровка, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Залезное, Дилиевка, Нью-Йорк и Дружковка Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. За прошедшие сутки, только вблизи Марьинки и Авдеевки военнослужащими Сил обороны было отбито более 20 вражеских атак.

На Шахтерском направлении враг активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии, совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения.

В Генштабе отмечают, что российские оккупанты продолжают совершать мародерство на временно занятой территории Украины. В частности, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты вывозят незаконно вырубленный лес кругляк в южном направлении.

В населенном пункте Казачьи Лагеря Херсонской области после успешного огневого поражения объекта российских оккупационных войск противник активно проводит проверки мобильных телефонов местных жителей и несанкционированно обыскивает жилье граждан Украины.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. В частности, в населенных пунктах Геническ и Стрелковое на блокпостах российские оккупанты ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта граждан РФ. В ходе обысков сообщают, что граждане Украины, не получившие российские паспорта, после четвертого пересечения блокпоста получат запрет на въезд и выезд.

Также российская оккупационная так называемая «власть», с целью присвоения недвижимости граждан Украины, активно подделывает документы на право собственности на жилые помещения и базы отдыха, путем фальсификации договоров купли-продажи и дарения, добавил Генштаб.