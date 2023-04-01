ВСУ отбили более 50 вражеских атак и уничтожили два склады боеприпасов противника — Генштаб 1 апреля, 19:50 Украинские военные (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

В течение 1 апреля Силы обороны Украины отразили более 50 атак российской оккупационной армии. Украинская авиация за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склады боеприпасов противника.

Об этомговорится в сведении Генерального Штаба ВСУ.

За последние сутки россияне нанесли два ракетных, 25 авиационных ударов и совершили шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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В Генштабе отмечают, что, не имея желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично вести войну против мирных граждан. Оккупанты снова нанесли ракетные удары по гражданским объектам города Дружковка Донецкой области и другим населенным пунктам Украины, применив баллистические ракеты. Есть раненые среди гражданского населения.

Ситуация на направлениях фронта

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самыми сложными остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На белорусских полигонах идет подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил РФ. Вместе с тем признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Александровка Черниговской области; Барановка, Волфино, Катериновка, Кондратовка, Новониколаевка, Поповка Сумской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Колодязи, Диброва, Белогоровка и Раздоловка Луганской области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурм города Бахмута. Однако украинские военные удерживают населенный пункт. Также противник вел безуспешные наступательные действия в Богдановке Донецкой области. В течение суток россияне совершили обстрелы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дилиевка, Нью-Йорк и Дружковка.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки. Обстрелял Авдеевку, Орловку, Нетайлово, Красногоровку, Георгиевку и Марьинку.

На Шахтерском направлении в течение суток враг активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии, осуществил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения.

В Генштабе добавили, что российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в городе Токмак на блокпостах российские захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта Российской Федерации.

Оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства без дальнейшей возможности заехать в город. За отсутствие российского паспорта угрожают гражданам Украины запрет въезда в город.

