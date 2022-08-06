Война вступает в новую фазу, самые интенсивные бои переместятся на юг — британская разведка 6 августа, 10:46 ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

В скором времени начнется новая фаза войны, основной фронт которой протяженностью около 350 км будет на юге, сообщает в Twitter британская разведка.

«Российские войска почти точно накапливаются на юге, ожидая либо контрнаступления Украины, либо готовясь к наступлению. Длинные конвои российских военных грузовиков, танков, артиллерии и прочего продолжают двигаться с Донбасса на юго-запад», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что есть информация о перемещении техники из оккупированных Россией Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и материковой части России через Керченский мост в Крым.



В разведке указывают, что батальонно-тактические группы (БТГ), насчитывающие от 800 до 1000 военнослужащих, были переброшены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области. Кроме того, 2 августа в Крым была переброшена новая БТГ, также идет передислокация БТГ из Восточной группировки войск. Скорее всего, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область.



Также по данным британцев, ВСУ продолжают бить по тылам противника, выбирая целями мосты, склады боеприпасов и железнодорожные узлы на оккупированном юге. Учитывая стратегическую важность железнодорожной ветви, соединяющей оккупированный Крым с югом, действия по созданию всех возможных проблем для нее вероятно преследуют цель усложнить для России логистику южной группировки войск.



«Война России против Украины вскоре войдет в новую фазу. Самые интенсивные боевые действия сместятся на фронт протяженностью около 350 км – от Запорожья до Херсона», — подытоживает разведка.



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