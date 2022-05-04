«Фактически держат в заложниках». Войска РФ запретили выезжать руководителям ЗАЭС — Энергоатом 4 мая, 17:36 Цей матеріал також доступний українською Поврежденное в результате атаки оккупантов РФ здание Запорожской АЭС в Энергодаре 4 марта 2022 года (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)

Войска РФ запретили руководителям ЗАЭС выезжать из города Энергодар, даже по служебным делам, сообщает пресс-служба Энергоатома в Telegram.

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«Вчера, 3 мая 2022 года, российские захватчики не выпустили из Энергодара главного инженера Запорожской атомной электростанции Юрия Черничука. Он должен был участвовать в заседании Совета главных инженеров ГП НАЭК „Энергоатом“, провести которое было решено 4 мая в Запорожье — ближайшем к ЗАЭС украинском свободном городе», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что оккупанты задержали Черничука на выезде из Энергодара на блокпосте и отвезли его на допрос к ФСБ. После этого Черничуку и другим руководителям ЗАЭС запретили покидать город даже если этого требует работа, добавили в Энергоатоме.

«Специалистов крупнейшей в Европе атомной электростанции России фактически держат в заложниках. И это еще больше усложняет работу ЗАЭС и придает риски. Ибо снова и снова оккупанты, не только не понимая с каким объектом они имеют дело, но и не задумываясь трезво ни над одним своим действием, подвергают человечество опасности новой ядерной катастрофы», — говорится в сообщении.

В Энергоатоме подчеркнули, учитывая масштаб и мощность станции, ядерная опасность может быть равна по меньшей мере шести Чернобылям.

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