Войска РФ пытаются захватить село Кодема с нескольких направлений, идут бои — Генштаб

30 августа, 19:20
Поделиться:
Оккупанты попытались наступать в направлении Шнурков, потерпели огневое поражение и отошли (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оккупанты попытались наступать в направлении Шнурков, потерпели огневое поражение и отошли (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские оккупанты пытаются захватить село Кодема на Бахмутском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook. Оккупанты наступают с нескольких направлений, идут бои.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

  • На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей.
  • На Харьковском направлении враг обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова и других населенных пунктов. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.
  • Оккупанты попытались наступать в направлении Шнурков, потерпели огневое поражение и отошли. Потери уточняются.
  • На Донецком направлении противник усиливает группировку войск на Кураховском направлении за счет перегруппировки отдельных подразделений из состава Центрального военного округа. Силы обороны ведут позиционные бои в целях улучшения тактического положения по линии столкновения.
  • На Бахмутском направлении наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Зайцева, Веселой Долины и Бахмута, успеха не имел, отошел.
  • Из нескольких направлений одновременно захватчики пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.
  • На Авдеевском направлении наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в направлениях Опросного, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки, понес значительные потери и отступил.
  • На Южнобужском направлении ракетными ударами российские оккупанты продолжают уничтожать гражданские объекты города Николаева.
  • Под прикрытием инфраструктуры атомной электростанции артиллерия РФ активизировала обстрелы районов населенных пунктов Никополь и Алексеевка.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/397192575927160

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 47 550 своих солдат — из них 450 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Харьков Войска РФ Наступление

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X