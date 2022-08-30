Войска РФ пытаются захватить село Кодема с нескольких направлений, идут бои — Генштаб 30 августа, 19:20 Оккупанты попытались наступать в направлении Шнурков, потерпели огневое поражение и отошли (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские оккупанты пытаются захватить село Кодема на Бахмутском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook. Оккупанты наступают с нескольких направлений, идут бои.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей.

противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей. На Харьковском направлении враг обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова и других населенных пунктов. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.

враг обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова и других населенных пунктов. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки. Оккупанты попытались наступать в направлении Шнурков, потерпели огневое поражение и отошли. Потери уточняются.

На Донецком направлении противник усиливает группировку войск на Кураховском направлении за счет перегруппировки отдельных подразделений из состава Центрального военного округа. Силы обороны ведут позиционные бои в целях улучшения тактического положения по линии столкновения.

противник усиливает группировку войск на Кураховском направлении за счет перегруппировки отдельных подразделений из состава Центрального военного округа. Силы обороны ведут позиционные бои в целях улучшения тактического положения по линии столкновения. На Бахмутском направлении наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Зайцева, Веселой Долины и Бахмута, успеха не имел, отошел.

наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Зайцева, Веселой Долины и Бахмута, успеха не имел, отошел. Из нескольких направлений одновременно захватчики пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.

На Авдеевском направлении наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в направлениях Опросного, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки, понес значительные потери и отступил.

наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в направлениях Опросного, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки, понес значительные потери и отступил. На Южнобужском направлении ракетными ударами российские оккупанты продолжают уничтожать гражданские объекты города Николаева.

ракетными ударами российские оккупанты продолжают уничтожать гражданские объекты города Николаева. Под прикрытием инфраструктуры атомной электростанции артиллерия РФ активизировала обстрелы районов населенных пунктов Никополь и Алексеевка.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 47 550 своих солдат — из них 450 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.

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