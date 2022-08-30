Войска РФ пытаются захватить село Кодема с нескольких направлений, идут бои — Генштаб
Оккупанты попытались наступать в направлении Шнурков, потерпели огневое поражение и отошли (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Российские оккупанты пытаются захватить село Кодема на Бахмутском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook. Оккупанты наступают с нескольких направлений, идут бои.
Главное из вечерней сводки Генштаба:
- На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей.
- На Харьковском направлении враг обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова и других населенных пунктов. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.
- Оккупанты попытались наступать в направлении Шнурков, потерпели огневое поражение и отошли. Потери уточняются.
- На Донецком направлении противник усиливает группировку войск на Кураховском направлении за счет перегруппировки отдельных подразделений из состава Центрального военного округа. Силы обороны ведут позиционные бои в целях улучшения тактического положения по линии столкновения.
- На Бахмутском направлении наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Зайцева, Веселой Долины и Бахмута, успеха не имел, отошел.
- Из нескольких направлений одновременно захватчики пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.
- На Авдеевском направлении наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в направлениях Опросного, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки, понес значительные потери и отступил.
- На Южнобужском направлении ракетными ударами российские оккупанты продолжают уничтожать гражданские объекты города Николаева.
- Под прикрытием инфраструктуры атомной электростанции артиллерия РФ активизировала обстрелы районов населенных пунктов Никополь и Алексеевка.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 47 550 своих солдат — из них 450 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.
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