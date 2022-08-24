Жители Киевской области слышали взрывы во время воздушной тревоги: в ОВА назвала причину
Жители Киевской области могли слышать работу ПВО в соседней Черкасской области (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
Жители Киевской области могли слышать работу украинской ПВО, которая сбила российскуюракету в соседней Черкасской области.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.
«По подтвержденным данным в Черкасской области во время предварительного сигнала тревоги сбита вражеская ракета. Работа ПВО была слышна в некоторых близлежащих районах Киевщины», — отметил он.
Кулеба призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие.
24 августа Украина отмечает 31-й День Независимости. Власти и правоохранители заявляли о риске увеличения количество ракетных ударов РФ в этот день.
В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги в День Независимости из-за возможных вражеских атак.
В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.
Практически по всей Украине с ночи одна за другой объявляют воздушные тревоги.
С ночи РФ усилила обстрелы украинских городов. Оккупанты ударили по Запорожью, Харькову и Николаевской области.
Днем четыре ракеты РФ попали по инфраструктурным объектам Миргорода Полтавской области.
В небе над Черкасской областью сбили российскую ракету.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.