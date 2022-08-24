Жители Киевской области слышали взрывы во время воздушной тревоги: в ОВА назвала причину 24 августа, 14:38 Жители Киевской области могли слышать работу ПВО в соседней Черкасской области (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Жители Киевской области могли слышать работу украинской ПВО, которая сбила российскуюракету в соседней Черкасской области.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

«По подтвержденным данным в Черкасской области во время предварительного сигнала тревоги сбита вражеская ракета. Работа ПВО была слышна в некоторых близлежащих районах Киевщины», — отметил он.

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Кулеба призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

24 августа Украина отмечает 31-й День Независимости. Власти и правоохранители заявляли о риске увеличения количество ракетных ударов РФ в этот день.

В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги в День Независимости из-за возможных вражеских атак.

В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.



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Практически по всей Украине с ночи одна за другой объявляют воздушные тревоги.

С ночи РФ усилила обстрелы украинских городов. Оккупанты ударили по Запорожью, Харькову и Николаевской области.

Днем четыре ракеты РФ попали по инфраструктурным объектам Миргорода Полтавской области.

В небе над Черкасской областью сбили российскую ракету.

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