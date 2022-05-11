«Элита» пехоты. Журналисты УП опубликовали видео с телефона взятого в плен российского оккупанта

11 мая, 20:42
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Российская военная техника в Украине (Фото:скриншот / Українська правда / YouTube)

Российская военная техника в Украине (Фото:скриншот / Українська правда / YouTube)

Издание Украинская правда опубликовала видео с телефона российского оккупанта, который попал в плен после вторжения в Украину.

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Как сообщил журналист УП Михаил Ткач, речь о выпускнике московского высшего командного училища, командире мотострелкового взвода воинской части 71718 с дислокацией в Чечне и представителе «элиты российской пехоты» Юрии Шалаеве 1998 года рождения. Он фактически выполнял обязанности помощника начальника штаба полка.

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По данным УП, Шалаев сутки прятался на чердаке и был взят в плен украинскими военными в начале апреля. На видео, снятых им в Украине, видны здания, поврежденные российскими обстрелами, и раненые российские военные. Журналисты также опубликовали видео, которые Шалаев снимал до начала полномасштабного вторжения в Украину, в том числе его разговор с пожилым мужчиной в Чечне, который просит россиян оставить чеченцев в покое и говорит, что Чечня хочет жить отдельно.

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«Эта история — руководство для всех преемников кремлевского курсанта Шалаева. О том, как (в лучшем случае) складывается судьба тех, кто становится оккупантом», — прокомментировал Ткач.

На видео присутствует нецензурная лексика и чувствительные кадры

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WIZIspwem2s

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 26 350 человек личного состава, 1187 танков, 199 самолетов, 160 вертолетов, 390 беспилотников, 12 кораблей и катеров и не только.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Пленные Чечня Российские военные Украинская правда Военные преступления РФ Война России против Украины

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