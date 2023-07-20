«Поставки не прекратят». Цаплиенко о возможности потери Украиной 20% техники во время контрнаступления

20 июля, 16:04
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Украинские военные и БМП Брэдли на позиции неподалеку от линии фронта в Запорожской области, 26 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

Украинские военные и БМП Брэдли на позиции неподалеку от линии фронта в Запорожской области, 26 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

Военный журналист Андрей Цаплиенко в интервью Radio NV прокомментировал возможность того, что за время контрнаступления Украина потеряла 20% предоставленной союзниками техники.

В эфире Radio NV Цаплиенко отметил, что, распространяя такую информацию, россияне пытаются убедить Запад, что Украина — «безнадежный проект» и не стоит в него вкладываться и поставлять ей технику, «потому что мы все сожжем, мы все взорвем и мы все равно забросаем пушечным мясом украинцев и таким образом победим».

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https://www.youtube.com/watch?v=Van81p4Pka0

В то же время, журналист предположил, что, возможно, Украина действительно потеряла 20% техники, поставленной под контрнаступление, однако это не означает потерь личного состава.

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«Это техника, которая рассчитана на то, чтобы спасать жизни бойцов. Посмотрите даже по видео, которые мы видим, видео подрывов БМП Bradley, танков и так далее. То есть люди остаются живыми. И это концепция западных стран, западной военной школы. И это же не просто люди. Это обученные люди, которые имеют уже боевой опыт, которые получат новую машину Bradley и снова пойдут в бой, будучи убежденными, что они, опять же, останутся живыми в тех условиях, в которых им приходится воевать», — сказал он.

По словам Цаплиенко, Запад реально оценивает информацию о потерях Украины, он собственными глазами видел новые машины Bradley и новые комплексы ремонтно-эвакуационных машин, которые отправят в Украину.

«Несмотря на то, что Запад еще не решил, что делать с Россией на самом деле и как должна выглядеть победа, Запад понимает, что, скажем так, проигрыш Украины в войне — это проигрыш и Запада коллективного, и проигрыш Соединенных Штатов. То есть, если Украина проиграет, Штаты рискуют потерять свое глобальное лидерство. Поэтому, я думаю, что в любом случае Соединенные Штаты, а значит и весь западный мир, будут с нами до конца, до победы», — подытожил журналист.

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15 июля издание New York Times сообщило, что, по данным американских и европейских чиновников, в первые две недели контрнаступления около 20% украинского вооружения было повреждено или уничтожено. Потери включали в том числе и предоставленные Западом боевые машины — танки и бронетранспортеры.

По данным издания, уровень потерь упал примерно до 10% в последующие недели, что позволило Украине сохранить больше войск и техники, необходимых для большого наступления, которое, как утверждают украинские чиновники, еще впереди.

Это стало возможным в том числе и потому, что Украина изменила тактику, сосредоточившись больше на истощении российских войск артиллерией и ракетами большой дальности, чем на атаках по минным полям против вражеского огня.

Главный представитель Пентагона по вопросам закупок Уильям Лаплант заявил в интервью Politico, что западные партнеры сосредотачивают основные усилия на ремонте уже предоставленной Украине военной техники, вместо передачи новой. Это связано с осознанием того, что война продлится «месяцы и годы».

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18 июля состоялась очередная встреча в формате Рамштайн. По итогам заседания глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США передадут дополнительные БМП Stryker и Bradley.

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После встречи министр обороны Алексей Резников говорил, что очередная встреча союзников в формате Рамштайн продемонстрировала «непоколебимую поддержку Украины».

«Приоритет: поставки оружия и оборудования, которые срочно необходимы для освобождения территории Украины. Фокус: ПВО, боеприпасы и броня», — заявил министр.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Военная техника Военная помощь Андрей Цаплиенко Война в Украине Российско-украинская война Контрнаступление Война России против Украины наступление ВСУ радио NV

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