«Поставки не прекратят». Цаплиенко о возможности потери Украиной 20% техники во время контрнаступления 20 июля, 16:04 Украинские военные и БМП Брэдли на позиции неподалеку от линии фронта в Запорожской области, 26 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

Военный журналист Андрей Цаплиенко в интервью Radio NV прокомментировал возможность того, что за время контрнаступления Украина потеряла 20% предоставленной союзниками техники.

В эфире Radio NV Цаплиенко отметил, что, распространяя такую информацию, россияне пытаются убедить Запад, что Украина — «безнадежный проект» и не стоит в него вкладываться и поставлять ей технику, «потому что мы все сожжем, мы все взорвем и мы все равно забросаем пушечным мясом украинцев и таким образом победим».

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В то же время, журналист предположил, что, возможно, Украина действительно потеряла 20% техники, поставленной под контрнаступление, однако это не означает потерь личного состава.

«Это техника, которая рассчитана на то, чтобы спасать жизни бойцов. Посмотрите даже по видео, которые мы видим, видео подрывов БМП Bradley, танков и так далее. То есть люди остаются живыми. И это концепция западных стран, западной военной школы. И это же не просто люди. Это обученные люди, которые имеют уже боевой опыт, которые получат новую машину Bradley и снова пойдут в бой, будучи убежденными, что они, опять же, останутся живыми в тех условиях, в которых им приходится воевать», — сказал он.

По словам Цаплиенко, Запад реально оценивает информацию о потерях Украины, он собственными глазами видел новые машины Bradley и новые комплексы ремонтно-эвакуационных машин, которые отправят в Украину.

«Несмотря на то, что Запад еще не решил, что делать с Россией на самом деле и как должна выглядеть победа, Запад понимает, что, скажем так, проигрыш Украины в войне — это проигрыш и Запада коллективного, и проигрыш Соединенных Штатов. То есть, если Украина проиграет, Штаты рискуют потерять свое глобальное лидерство. Поэтому, я думаю, что в любом случае Соединенные Штаты, а значит и весь западный мир, будут с нами до конца, до победы», — подытожил журналист.

15 июля издание New York Times сообщило, что, по данным американских и европейских чиновников, в первые две недели контрнаступления около 20% украинского вооружения было повреждено или уничтожено. Потери включали в том числе и предоставленные Западом боевые машины — танки и бронетранспортеры.

По данным издания, уровень потерь упал примерно до 10% в последующие недели, что позволило Украине сохранить больше войск и техники, необходимых для большого наступления, которое, как утверждают украинские чиновники, еще впереди.

Это стало возможным в том числе и потому, что Украина изменила тактику, сосредоточившись больше на истощении российских войск артиллерией и ракетами большой дальности, чем на атаках по минным полям против вражеского огня.

Главный представитель Пентагона по вопросам закупок Уильям Лаплант заявил в интервью Politico, что западные партнеры сосредотачивают основные усилия на ремонте уже предоставленной Украине военной техники, вместо передачи новой. Это связано с осознанием того, что война продлится «месяцы и годы».

18 июля состоялась очередная встреча в формате Рамштайн. По итогам заседания глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США передадут дополнительные БМП Stryker и Bradley.

После встречи министр обороны Алексей Резников говорил, что очередная встреча союзников в формате Рамштайн продемонстрировала «непоколебимую поддержку Украины».



«Приоритет: поставки оружия и оборудования, которые срочно необходимы для освобождения территории Украины. Фокус: ПВО, боеприпасы и броня», — заявил министр.