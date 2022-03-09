Россия нанесла авиаудар по Житомиру, повреждена котельная — мэр

9 марта, 21:53
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Последствия авиаудара РФ в Житомирской области, 7 марта 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Последствия авиаудара РФ в Житомирской области, 7 марта 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что российские оккупанты снова нанесли авиаудар по городу, в результате повреждены котельная, выбиты стекла в двух больницах и разрушен жилой дом.

В своем Facebook Сухомлин рассказал, что в больницах никто не пострадал — все были в укрытиях. Мэр также сказал, что после повреждения котельной, возможно, придется отключить ТЭЦ, которая обеспечивает отоплением часть города.

По его словам, в темное время суток в Житомире теперь будут отключать уличное освещение.

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«Держимся! Враг понимает, что проигрывает, что сдает позиции. Украина обязательно победит! Я вами всеми горжусь!» — добавил он.

https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey/videos/334731782003808

Накануне оккупанты нанесли удар по общежитию в Житомире, в результате погиб один человек, двое пострадали.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Житомир Житомирская область Война России против Украины

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