Россия нанесла авиаудар по Житомиру, повреждена котельная — мэр 9 марта, 21:53 Цей матеріал також доступний українською Последствия авиаудара РФ в Житомирской области, 7 марта 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что российские оккупанты снова нанесли авиаудар по городу, в результате повреждены котельная, выбиты стекла в двух больницах и разрушен жилой дом.

В своем Facebook Сухомлин рассказал, что в больницах никто не пострадал — все были в укрытиях. Мэр также сказал, что после повреждения котельной, возможно, придется отключить ТЭЦ, которая обеспечивает отоплением часть города.

По его словам, в темное время суток в Житомире теперь будут отключать уличное освещение.



«Держимся! Враг понимает, что проигрывает, что сдает позиции. Украина обязательно победит! Я вами всеми горжусь!» — добавил он.

Накануне оккупанты нанесли удар по общежитию в Житомире, в результате погиб один человек, двое пострадали.

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