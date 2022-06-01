Жительница Попасной узнала свои вещи на танке оккупантов 1 июня, 00:11 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты везут награбленное в разрушенной Попасной (Фото:EUTERS/Alexander Ermochenko)

Жительница Попасной Луганской области, которая смогла покинуть свой город, узнала свои вещи на фотографии с танком российских оккупантов, который едет по разрушенному населенному пункту.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом сообщает BBC.

Алина Коренюк, которая в данный момент находится в Великобритании, сообщила, что первым на фотографию обратил внимание ее муж.

Видео дня

На броне танка российских оккупантов видно новый бойлер, скатерть с дачи, новое детское постельное белье с героями Disney. Коренюк предполагает, что также под одеялами могут быть телевизор и другая бытовая техника.

«Мы отреагировали так — все, что они не уничтожили, они украдут. Мы ожидали, что дома в Попасной будут разграблены, нам много раз говорили об этом», — заявила Коренюк.

С 8 мая Попасная находится под контролем российских оккупантов. Украинские военнослужащие отошли на новые укрепленные позиции и продолжают удерживать оборону.

Издание Медиазона опубликовала расследование, согласно которому российские оккупанты за три месяца полномасштабной войны отправили от границы с Украиной 58 тонн посылок

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.