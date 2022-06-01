Жительница Попасной узнала свои вещи на танке оккупантов
Российские оккупанты везут награбленное в разрушенной Попасной (Фото:EUTERS/Alexander Ermochenko)
Жительница Попасной Луганской области, которая смогла покинуть свой город, узнала свои вещи на фотографии с танком российских оккупантов, который едет по разрушенному населенному пункту.
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Об этом сообщает BBC.
Алина Коренюк, которая в данный момент находится в Великобритании, сообщила, что первым на фотографию обратил внимание ее муж.
На броне танка российских оккупантов видно новый бойлер, скатерть с дачи, новое детское постельное белье с героями Disney. Коренюк предполагает, что также под одеялами могут быть телевизор и другая бытовая техника.
«Мы отреагировали так — все, что они не уничтожили, они украдут. Мы ожидали, что дома в Попасной будут разграблены, нам много раз говорили об этом», — заявила Коренюк.
С 8 мая Попасная находится под контролем российских оккупантов. Украинские военнослужащие отошли на новые укрепленные позиции и продолжают удерживать оборону.
Издание Медиазона опубликовала расследование, согласно которому российские оккупанты за три месяца полномасштабной войны отправили от границы с Украиной 58 тонн посылок
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