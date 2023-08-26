Крымчане активно помогают выявлять российские системы ПВО — Березовец 26 августа, 09:22 Кадр видео уничтожения российской системы ПВО С-400 на мысе Тарханкут 23 августа 2023 года (Фото:Ukrainian Main Directorate Of Intelligence/Handout via REUTERS)

Тарас Березовец, политтехнолог и офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, в интервью Radio NV рассказал, что крымчане активно помогают украинским военным выявлять российские системы ПВО, публикуя фото и видео их работы.



«Надо сказать, что крымчане нам активно в этом помогают. Они освещают на своих страницах фотографии, видео работы этих комплексов. Так это и работает. То есть, сначала проявляется оборона противника, когда мы видим летающие дроны, которые российские РЭБы подавляют или сбивают. Кого-то это не удовлетворяет. Они считают это лишней тратой ресурсов. Но в этом есть на самом деле глубинный смысл, потому что эти дроны позволяют выявлять российскую систему ПВО», — рассказал Березовец в эфире Radio NV.

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Военный добавил, что гауляйтер Крыма Сергей Аксенов и его «советник» Олег Кручков постоянно угрожают «всех пересадить», кто постит фото и видео работы ПВО.

«Каждый раз они это пишут и каждый раз все равно эти фотографии, видео появляются», — сказал Березовец.

Ночью 25 августа в Севастополе прогремели взрывы, оккупационные власти заявили об атаке 42 дронами, девять из которых якобы были уничтожены, а еще 33 — подавлены средствами РЭБ.

23 августа на мысе Тарханкут в Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 Триумф.

24 августа, украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что для уничтожения российского комплекса С-400 в оккупированном Крыму использовали крылатую ракету Нептун.

