Жителей двух районов Николаева и прилегающих сел просят временно выехать из-за атак оккупантов 31 мая, 11:13 Цей матеріал також доступний українською Россия систематически обстреливает Николаев и область (Фото:ГСЧС)

Жителей двух районов Николаева и прилегающих сел просят временно покинуть свои дома из-за действий российских оккупантов в регионе.

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Как сообщили в военной комендатура обороны города, для обстрелов Николаева Россия использует 203 мм пушки 2С7 Пион. Применяются два типа снарядов с дальностью стрельбы 37 км и 47,5 км. Снарядов второго типа у оккупантов относительно меньше, поэтому и меньше вероятность их применения.

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В ведомстве рассказали, что именно снарядами первого типа производится обстрел юго-восточных районов Николаева — Ингульского и Корабельного, а также пригородов.

Вес одного снаряда составляет 110 кг. Боеприпас наносит существенное поражение объектам, но не обеспечивает точной стрельбы. Его применение оккупационными войсками преследует цель нанесения максимального ущерба гражданским объектам: жилым домам, предприятиям и инфраструктуре.

Огонь ведется из Херсонской области.

«Во избежание жертв среди гражданского населения комендатура Николаева рекомендует временно, на несколько суток выехать из указанных районов города — Корабельного, Ингульского, а также сел Полигон, Николаевское, района НАРП, Кульбакино. Рекомендуется как минимум находиться в центральных, западных и северных районах города: Центральном, Заводском, Варваровке, Терновке, Соляных. Жителям, которые при разных обстоятельствах не могут покинуть свои дома, рекомендуется находиться в бомбоубежищах, подземных укрытиях или рядом с ними», — отметили в комендатуре.

Там добавили, что ВСУ осуществляют поиск и уничтожение таких орудий, несколько из них уже превращены в металлолом.

Россия систематически обстреливает жилые районы Николаева. Город и вся область почти два месяца остаются без питьевой воды.

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