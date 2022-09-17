Били током, стреляли и выжигали кресты. Житель освобожденного Купянска рассказал о пытках ФСБ РФ во время оккупации города 17 сентября, 15:13 Российские оккупанты устроили пыточные в здании полиции (Фото:СБУ)

Житель освобожденного Купянска Харьковской области рассказал о пытках, которые проводили представители ФСБ РФ во время оккупации города.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, мужчину пытали током и стреляли во время допросов.

У него и у других задержанных местных жителей пытались узнать имена и адреса участников АТО, бойцов территориальной обороны, лиц, которые имели проукраинскую позицию. Угрожали казнью на минном поле и расправой над семьями, оставшимися под оккупацией.

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На телах некоторых задержанных оккупанты выжигали кресты.

«Из этой комнаты всегда было много криков», — рассказал житель Купянска, показывая на одну из камер-пыточных.

Он добавил, что его во время допросов били битами и железными трубами.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.



Вечером 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что защитники Украины освободили около 8 тысяч квадратных километров территории от российских оккупантов, на половине продолжаются стабилизационные мероприятия.

В Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области, включая Балаклею, Купянск и Изюм.



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