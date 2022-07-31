«В дипломатических учреждениях Украины». Должны ли женщины за границей становиться на военный учет

31 июля, 03:08
Должны ли женщины, выехавшие из Украины, становиться на военный учет (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Должны ли женщины, выехавшие из Украины, становиться на военный учет (Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В настоящее время на службе в ВСУ находятся более 50 тысяч женщин, из них около пяти тысяч находятся на передовой.

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С 1 октября в Украине женщины, подпадающие под определенный постановлением список профессий и специальностей, должны встать на военный учет, после чего станут военнообязанными и в случае необходимости будут мобилизованы для выполнения задач. Вместе с тем в Минобороны неоднократно отмечали, что мобилизовать женщин в ВСУ принудительно не будут. Они могут согласиться на военную службу только по собственному желанию.

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НВ рассказывал, предусмотрена ли ответственность для женщин, уклоняющихся от установления на учет, в том числе для тех, кто находится за границей. По словам юриста Виктора Кияницы, украинкам не нужно спешить вернуться на Родину, чтобы встать на учет.

Если военнообязанные женщины находятся за границей, они могут стать на учет в дипломатических учреждениях Украины. Об этом в колонке для НВ рассказала нардепка и член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Виктори Вагнер.

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По словам эксперта ВСУ, нуждается не только в боеспособной армии, но и в большом оперативном резерве. Кроме того, много работы предусмотрено в тылу, а не на фронте: «Для эффективности фронта необходимо обеспечить бесперебойную тыловую работу: от учета, логистики до питания и медицинского обеспечения».

"В послевоенном будущем необходимо организовать военную подготовку всех желающих гражданок Украины для того, чтобы они могли составить квалифицированный резерв для эффективной работы армии на всех уровнях защиты: от передовой до тылового обеспечения", - подытожила Вагнер.

Напомним, ранее стало известно, есть ли нехватка военных на фронте.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Беженцы Мобилизация Военный Война в Украине Воинский учет

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