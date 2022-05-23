Зеленский вручил ордены героям Украины и семьям погибших защитников 23 мая, 21:22 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский 23 мая вручил награды Героям Украины и семьям погибших защитников (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский вручил ордены Золотая Звезда украинским военнослужащим, которым присвоили звание Героя Украины, и семьям погибших защитников, которых удостоили звания посмертно. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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«Каждый раз, поздравляя наших защитников, наших защитниц именно здесь [в Белом зале Героев в Мариинском дворце], приветствуя родных и близких наших Героев, мы подчеркиваем благодарность нашего государства тем, чья храбрость дала Украине возможность сохранить независимость и нашу свободу», — заявил глава государства.



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Также Зеленский отметил, что бойцы морской пехоты, которых сегодня чествуют в Украине, блестяще проявили себя в войне за независимость нашей страны, а их смелость много раз помогала защитить украинские позиции.

Президент вручил орден Золотая Звезда старшему лейтенанту Кириллу Агасиеву, группа которого уничтожила технику и личный состав российских оккупантов во время разведки возле Малой Рогани Харьковской области. Это позволило раскрыть позиции врага и уничтожить их артиллерийским огнем.

Также был награжден полковник Родион Кулагин, под командованием которого защитники Украины уничтожают вражеские колонны бронетехники и машины в Харьковской области.



Орден Золотая Звезда получил подполковник Александр Шемет, начальник по воздушно-огневой и тактической подготовке 12-й отдельной бригады армейской авиации, и капитан Александр Ляшенко — штурман-летчик вертолетного звена 12-й отдельной бригады армейской авиации. Они в начале апреля доставили боеприпасы, разведгруппу и эвакуировали раненых по маршруту Мариуполь-Днепр. Оккупанты обстреляли их во время захода на посадку и взлета в Мариуполе, но они смогли полностью выполнить задачу.

Зеленский вручил орден старшему лейтенанту Евгению Пальченко, который в конце февраля, управляя танковым взводом, помог бригаде выйти из окружения под Олешками, три дня удерживал оборону моста, уничтожил российскую технику, а также защищал Мешково-Погорелово в районе Николаева.

Также орден получил старший лейтенант Владимир Сидунец, подразделение которого устроило засаду на колонну российской техники в районе села Припутни Черниговской области и уничтожило дивизион вражеских Искандеров.

Был награжден полковник медицинской службы, начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун. Он организовал работу центра под постоянными российскими обстрелами и бомбардировками, в условиях частичного окружения Харькова. В первые дни войны центр принял около 150 военных и 80 гражданских.

Подполковник Евгений Шаматалюк, который получил орден, обнаружил огневые точки россиян и их обороноспособность, что позволило взять в плен больше десяти оккупантов и захватить оружие. В районе Каменки Харьковской области его подразделения не позволяли врагу прорваться в направлении Малая Камышеваха — Долина.

Благодаря действиям майора-разведчика Андрея Царенко, награжденного орденом, было уничтожено большое количество личного состава и техники россиян, и украинские подразделения смогли вести бои с минимальными потерями.

Награды от Зеленского также получили родные военных, удостоенных звания Героя Украины посмертно. Награду вручили супруге майора Олега Адамовского, который командовал подразделением при освобождении от оккупантов перекрестка в направлении объездной дороги в Харьковской области. В марте его подразделение попало в засаду. Адамовский во время боя прикрывал отход группы минирования и погиб.

Президент вручил орден семье начальника службы безопасности полетов майора Александра Бринжалы, который участвовал в воздушных боях над Киевом, Васильковом и Житомиром и на своем МиГ-29 уничтожил несколько вражеских Су-30. Он погиб, отражая массированный авиаудар над Васильковом.

Награду получила сестра сапера и матроса Виталия Скакуна, который вместе с побратимами одним из первых давал отпор российским оккупантам на Крымском перешейке. Виталий был добровольцем, который заминировал и подорвал мост Геническ-Арабатская Стрелка. Он погиб при взрыве. Виталий Скакун своими действиями значительно замедлил продвижение танковой колонны врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону.

Зеленский также передал орден супруге старшего сержанта Алексея Скобли, который участвовал в боях возле Бучи, Ирпеня и Мощуна. Он эвакуировал раненых с поля боя, оказывал военным и гражданским медпомощь. В середине марта его группа попала в засаду под Мощуном, и он, получив ранение, ценой своей жизни прикрывал отход группы.

От Дуная до Азова. День морской пехоты https://www.youtube.com/embed/GYgtF1SZP14

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