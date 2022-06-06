Не забывать войну. Зеленский призвал журналистов больше говорить об Украине в мире 6 июня, 23:57 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский обратился к журналистам в их праздник (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский обратился к журналистам в их профессиональный праздник, призвав работников медиа больше говорить об Украине в мире.

«Чтобы не уменьшалось внимание к Украине, нашей борьбе за свободу, каждый и каждая должны продолжать говорить о том, что происходит. Распространяйте информацию. Поддерживайте наши потребности. Конечно, прежде всего, это касается журналистов. И сегодня, кстати, хочу пожелать не замыкаться на нашем внутреннем украинском контексте. Чем больше будет сказано об Украине в мире, тем быстрее мы сможем закончить войну и освободить нашу землю», — заявил президент.

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6 июня в Украине отмечают День журналиста — профессиональный праздник украинских журналистов и всех, кто работает в сфере медиа.

День журналиста в Украине отмечают с 1994 года, когда был издан соответствующий указ президента Леонида Кравчука. Именно 6 июня 1994 Союз журналистов Украины приняли в Международную федерацию журналистов.

В этом году профессиональный праздник работников СМИ омрачен войной в Украине и гибелью десятков сотрудников медиа во время боевых действий.

С начала российского вторжения, по данным Национального союза журналистов Украины, оккупанты убили более 30 украинских и иностранных журналистов. Часть из них погибла, защищая Украину в рядах ВСУ, некоторые — во время обстрелов мирных городов, другие были убиты оккупантами в зоне боевых действий во время ежедневной журналистской работы.



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