Это просто правдиво. Зеленский вновь призвал мир признать РФ государством-террористом 29 мая, 00:03 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ действует методом террора (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал мировое сообщество признать Россию государством-террористом.

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«Снова и снова буду напоминать миру, что нужно, наконец, признать официально Россию государством — террористом, государством — спонсором терроризма. Это просто правдиво. Это честно и отражает ту ежедневную реальность, которую оккупанты создали в Украине и очень хотят понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено», — заявил глава государства.

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Он отметил, что на заседании Евросовета напомнит, что террор стал единственной формой действий русского государства по отношению к Европе.

«Готовлюсь к заседанию Европейского Совета, которое состоится 30−31 мая. Буду обращаться к участникам заседание. В частности, и об этом буду говорить. О терроре, который стал на сегодня фактически единственной формой действий русского государства по отношению к Европе. Террор на земле в Украине. Террор на энергетическом рынке всей Европы, не только нашего государства. Террор на продовольственном рынке, причем уже в глобальном масштабе. А какой террор будет дальше?», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что ожидает хороших новостей о поставке Украине оружия уже на следующей неделе.

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