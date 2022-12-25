Оккупанты попытаются сделать последние дни года темными и сложными — Зеленский 25 декабря, 21:18 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье, 25 декабря, призвал в последние дни года не игнорировать сигналы воздушной тревоги и на всякий случай проверить, где ближайший Пункт несокрушимости.

Глава государства предупредил, что российские оккупанты попробуют сделать конец года «темным и сложным» для украинцев и страна должна готовиться к любым сценариям.



Видео дня

«Россия проиграла все, что могла, в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике… Пожалуйста, в эти дни прислушивайтесь к воздушным тревогам. Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший Пункт несокрушимости», — попросил он.

Накануне в Оперативном командовании Юг предупредили, что российские войска увеличили количество ракетоносителей в Черном море до 14 единиц и могут готовиться к новым ракетным ударам.

24 декабря российские войска обстреляли центр Херсона из Градов, атаковав людные места. В Херсонской области в этот день из-за вражеских обстрелов погибли 16 человек, 64 — были ранены.