Оккупанты попытаются сделать последние дни года темными и сложными — Зеленский

25 декабря, 21:18
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье, 25 декабря, призвал в последние дни года не игнорировать сигналы воздушной тревоги и на всякий случай проверить, где ближайший Пункт несокрушимости.

Глава государства предупредил, что российские оккупанты попробуют сделать конец года «темным и сложным» для украинцев и страна должна готовиться к любым сценариям.

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«Россия проиграла все, что могла, в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике… Пожалуйста, в эти дни прислушивайтесь к воздушным тревогам. Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший Пункт несокрушимости», — попросил он.

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Накануне в Оперативном командовании Юг предупредили, что российские войска увеличили количество ракетоносителей в Черном море до 14 единиц и могут готовиться к новым ракетным ударам.

24 декабря российские войска обстреляли центр Херсона из Градов, атаковав людные места. В Херсонской области в этот день из-за вражеских обстрелов погибли 16 человек, 64 — были ранены.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Ракетные удары Владимир Зеленский Военные преступления РФ Война России против Украины

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