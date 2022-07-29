Визит в Одесскую область: Зеленский посетил раненых украинских военных
Зеленский пообщался с ранеными в боях с РФ украинскими военными (Фото:ОПУ)
Во время визита в Одесскую область 29 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военных, которые проходят лечение в одной из больниц региона.
Как сообщили в Офисе главы украинского государства, среди пациентов больницы есть также гражданин Испании, защищающий Украину в рядах Интернационального легиона.
Президент пообщался с бойцами и пожелал им скорейшего выздоровления.
Он также отметил важность реализации программы протезирования для военнослужащих.
29 июля Зеленский посетил Одесскую область, где должно заработать «зерновое соглашение» по экспорту украинского продовольствия. Он проверил, как в портах суда загружаются украинским зерном.
Президент также провел встречу с послами G7 и представителем Турции.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.