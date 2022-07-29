Визит в Одесскую область: Зеленский посетил раненых украинских военных 29 июля, 14:48 Зеленский пообщался с ранеными в боях с РФ украинскими военными (Фото:ОПУ)

Во время визита в Одесскую область 29 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых украинских военных, которые проходят лечение в одной из больниц региона.

Как сообщили в Офисе главы украинского государства, среди пациентов больницы есть также гражданин Испании, защищающий Украину в рядах Интернационального легиона.

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Президент пообщался с бойцами и пожелал им скорейшего выздоровления.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Он также отметил важность реализации программы протезирования для военнослужащих.

29 июля Зеленский посетил Одесскую область, где должно заработать «зерновое соглашение» по экспорту украинского продовольствия. Он проверил, как в портах суда загружаются украинским зерном.

Президент также провел встречу с послами G7 и представителем Турции.

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