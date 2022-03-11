Зеленский опроверг фейки роспропаганды: Никакого химического или другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали 11 марта, 00:28 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский заявил, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали, опровергнув фейки, которые распространяет РФ. По его словам, это может свидетельствовать именно о ее планах прибегнуть к такой атаке.

Об этом он сказал во время видеообращения в ночь на пятницу, 11 марта.

По словам Зеленского, его очень беспокоят обвинения России о якобы разработке Украиной биологического оружия и «подготовке» химической атаки, поскольку «не раз мы убеждались: хочешь узнать о планах России, смотри, в чем Россия обвиняет других». Он подчеркнул: активное распространение такой информации в российских СМИ свидетельствует о том, что на это способна именно РФ.

«Российские же военные, российские же спецслужбы показывают, что они этого хотят. Они уже делали такие вещи в других странах. Точно так же. Сами анонсировали, сами организовывали, сами жаловались и сами будут делать еще. Снова и снова, если их не остановить», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Россия обвиняет в своих военных преступлениях своих жертв, тех, кто вынужден защищаться и бороться за свое право жить.

«Что это за обвинение в подготовке химических атак? Вы что решили провести „дехимизацию“ Украины? Чем? Аммиаком? Фосфор? Что вы еще нам приготовили?[…] Я президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двоих детей. Никакого химического или какого-либо другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали. Весь мир знает это. И если Россия сделает нечто подобное против нас — получит жесточайший санкционный ответ», — подчеркнул президент

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что постоянные фейки со стороны России о несуществующем биологическом или химическом оружии в Украине могут свидетельствовать о подготовке РФ операции под чужим флагом.



«Маниакальная одержимость, с которой разные российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии или опасности в Украине, вызывает глубокую обеспокоенность и на самом деле может указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию под чужим флагом. Это твит для протокола», — заявил он.



Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области и обвинить в этом ВСУ, а также прорабатывают варианты других провокаций, продуцируя фейки.

The Guardian со ссылкой на источники сообщала: Великобритания опасается, что Россия может сфабриковать повод для применения химического оружия в войне против Украины. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки также подтвердила эту информацию.



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