Для нас важен каждый. Зеленский назвал главное отличие украинцев от оккупантов 2 июня, 00:48 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты хотят принести в Украину и Европу презрение к отдельным людям и целым народам.

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«Все видят, что Россия несет Украине и что хочет принести в другие страны Европы. Полное презрение к отдельным людям, к целым народам. Российское государство настолько не уважает даже собственных граждан, что они и не понимают, в чем вообще заключается ценность человеческой жизни», — заявил Зеленский.

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Он отметил, что российские оккупанты погибают так, будто «они не люди, а просто пыль под ногами хозяев России».

«Принципы нашей жизни совершенно иные. И хотя жизнь с приходом военного времени изменилась, наши принципы остаются неизменными. Каждый человек имеет значение. Вот это главное, что отличает нас от оккупантов», — заявил президент.

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