За работу во время пандемии и войны. Зеленский назвал героями сотрудников экстренной медицинской помощи 28 мая, 00:25 Цей матеріал також доступний українською Украинские медики помогают в эвакуации в Николаеве (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko)

Президент Украины Владимир Зеленский отметил героизм украинских медиков, которые 27 мая отмечают свой профессиональный праздник.

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«Благодарен всем, кто работает в экстренной медицинской помощи. Сегодня их профессиональный праздник. Это действительно несокрушимые и смелые люди, преданные хорошему делу. Даже посчитать невозможно, сколько жизней ими спасено. Какими бы ни были условия и время, они всегда выполняют свою работу», — заявил президент.



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Зеленский поблагодарил медиков за их работу во время пандемии и войны и с сожалением напомнил о погибших.

«За работу во время пандемии. За то, что сейчас, во время войны, у людей есть доступ к скорой помощи и в районах боевых действий. За героизм, который проявляется всюду. Проявляют и фельдшеры, и водители. Все», — заявил Зеленский.

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