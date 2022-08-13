Приближают Украину к победе. В Мариинском дворце наградили детей-героев

13 августа, 01:03
Семилетняя Ирина Васильева собрала более 7 тысяч евро на нужды ВСУ (Фото:Офис президента)

Семилетняя Ирина Васильева собрала более 7 тысяч евро на нужды ВСУ (Фото:Офис президента)

В Мариинском дворце в пятницу, 12 августа, прошла церемония награждения украинских детей, которые помогают нашей стране отразить полномасштабную агрессию России. Украина впервые отметила Международный день молодежи 12 августа.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, они присоединились к акции Дети-спасатели — герои войны, которую проводит ГСЧС при поддержке президента. В церемонии приняли участие президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

Видео дня

«Мы можем гордиться вами, а значит, у Украины есть будущее, которым мы можем гордиться уже сегодня. Поздравляю всех вас. Вы — молодцы, вам аплодирует наше государство. Спасибо за каждую жизнь, которую вы сохранили!» — сказал глава государства.

Читайте также:

Министр внутренних дел Денис Монастырский и глава ГСЧС Сергей Крук вручили участникам акции подарки и комплекты формы спасателя, с ними также встретились украинские артисты.

https://www.facebook.com/olenazelenska.official/posts/pfbid02DoBoqPQ5LfNK6bFQaiLgnejXvQ43xMATTmEiccRoqzqAehDgKvVMnL2UUTw2w5Srl

В Офисе президента рассказали о героях, которые получили награды:

  • 10-летний Максим Бровченко из Бердянска. Он и его семья оказались в оккупации после начала полномасштабного вторжения России и смогли выехать только в апреле. Мальчик с аутизмом пишет картины, одну из которых продал за 10 тысяч гривен, а заработанные деньги передал защитникам Украины. Во время церемонии награждения Максим Бровченко подарил одну из своих работ Елене Зеленской;
  • 14-летний Александр Гуцал из Бучи вместе с семьей находился в оккупации до 9 апреля. Семья мальчика пряталась в подвале, а он каждый день пробирался мимо российских захватчиков, чтобы найти еду для младших детей. В апреле Александр Гуцал с родными эвакуировался в Винницкую область;
  • семилетняя Ирина Васильева из Ровного, отец и дядя которой погибли, защищая Украину. Девочка создает венки и смогла собрать более 7 тысяч евро, на которые уже купили два тепловизора и две машины для ВСУ;
  • семилетний Егор Шемет из Черниговской области. Он вместе с братом, двумя сестрами и бабушкой-опекункой живет в доме, который частично разрушили российские оккупанты: «С деревянным автоматом в руках мальчик охраняет разрушенную улицу, где после оккупации уцелели всего три дома. После освобождения села Егор помогает пиротехникам — сообщает, где остались подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные».
  • 12-летний Глеб Бондаренко из Харькова закрыл собой и спас младшего мальчика во время обстрела города кассетными бомбами. Он был ранен в плечо, легкое и предсердие и сейчас проходит лечение в Берлине;
  • 15-летний Андрей Покраса из села Колонщина Бучанского района. Он с 24 февраля до 6 марта не покидал дом и вместе с отцом каждый день помогал бойцам территориальной обороны корректировать огонь по позициям российских оккупантов с помощью дрона. Благодаря его усилиям была уничтожена колонна из 50 единиц вражеской техники, которая двигалась на Киев. Подросток 1 июня вернулся в Украину из Польши, где заканчивал учебу, и сейчас находится в Карпатах;
  • семилетний Давид Понуляк из Запорожья, который занимается козацким боевым искусством Спас. Его мать Елена Шевчук — журналистка, возглавляющая общественную организацию Запорожские берегини. Давид плетет маскировочные сети и вместе с матерью помогает и поддерживает раненых защитников в Запорожском военном госпитале;
  • 16-летний Даниил Сергеев, который до начала полномасштабной войны учился в десятом классе в мариупольской школе № 47. Его мать Анна Сергеева — военнослужащая, а отец Вадим работал на заводе Азовсталь. Подросток вместе с сестрой и отцом оставался в городе после начала боевых действий, помогал тушить пожары от российских обстрелов, искал еду среди руин разрушенных оккупантами зданий, помогал пожилым и больным людям, которые не могли сами укрыться в подвалах, и хоронил погибших. Под российскими обстрелами почти каждый день ходил к колодцу в Центральном районе Мариуполя, где шли активные бои, и приносил воду людям в подвалы. 10 апреля Даниил Сергеев с семьей через Запорожье выехали в Ивано-Франковск.
https://www.youtube.com/embed/ciXxOlLAJ2k
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Волонтеры Молодежь ГСЧС Владимир Зеленский Герои Героизм Дети Елена Зеленская Офис президента Украины Война России против Украины Волонтерство

Эксклюзивы НВ

В трендах будут рубашки и спущенные плечи (Фото:instagram.com emilisindlev/caroline_hu/leoniehanne)
Переделанные рубашки и леопард /
6 трендов, с которых начнется осень
12 августа, 20:10
Красота и мода
Алексей Данилов, секретарь СНБО (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
«Крыс надо находить и травить» /
РФ раз и навсегда должна прекратить посягать на наши земли — большое интервью с Алексеем Даниловым
12 августа, 08:46
Политика
Взрывы под Новофедоровкой распугали последних туристов (Фото:UGC via AP)
Сюжет
Горящие туры в Крым /
Есть ли на оккупированном полуострове туристы и почему сезон уже завершился
12 августа, 08:40
Экономика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X