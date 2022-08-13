Приближают Украину к победе. В Мариинском дворце наградили детей-героев 13 августа, 01:03 Семилетняя Ирина Васильева собрала более 7 тысяч евро на нужды ВСУ (Фото:Офис президента)

В Мариинском дворце в пятницу, 12 августа, прошла церемония награждения украинских детей, которые помогают нашей стране отразить полномасштабную агрессию России. Украина впервые отметила Международный день молодежи 12 августа.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, они присоединились к акции Дети-спасатели — герои войны, которую проводит ГСЧС при поддержке президента. В церемонии приняли участие президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.



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«Мы можем гордиться вами, а значит, у Украины есть будущее, которым мы можем гордиться уже сегодня. Поздравляю всех вас. Вы — молодцы, вам аплодирует наше государство. Спасибо за каждую жизнь, которую вы сохранили!» — сказал глава государства.

Министр внутренних дел Денис Монастырский и глава ГСЧС Сергей Крук вручили участникам акции подарки и комплекты формы спасателя, с ними также встретились украинские артисты.

В Офисе президента рассказали о героях, которые получили награды:



10-летний Максим Бровченко из Бердянска. Он и его семья оказались в оккупации после начала полномасштабного вторжения России и смогли выехать только в апреле. Мальчик с аутизмом пишет картины, одну из которых продал за 10 тысяч гривен, а заработанные деньги передал защитникам Украины. Во время церемонии награждения Максим Бровченко подарил одну из своих работ Елене Зеленской;

из Бердянска. Он и его семья оказались в оккупации после начала полномасштабного вторжения России и смогли выехать только в апреле. Мальчик с аутизмом пишет картины, одну из которых продал за 10 тысяч гривен, а заработанные деньги передал защитникам Украины. Во время церемонии награждения Максим Бровченко подарил одну из своих работ Елене Зеленской; 14-летний Александр Гуцал из Бучи вместе с семьей находился в оккупации до 9 апреля. Семья мальчика пряталась в подвале, а он каждый день пробирался мимо российских захватчиков, чтобы найти еду для младших детей. В апреле Александр Гуцал с родными эвакуировался в Винницкую область;

из Бучи вместе с семьей находился в оккупации до 9 апреля. Семья мальчика пряталась в подвале, а он каждый день пробирался мимо российских захватчиков, чтобы найти еду для младших детей. В апреле Александр Гуцал с родными эвакуировался в Винницкую область; семилетняя Ирина Васильева из Ровного, отец и дядя которой погибли, защищая Украину. Девочка создает венки и смогла собрать более 7 тысяч евро, на которые уже купили два тепловизора и две машины для ВСУ;

из Ровного, отец и дядя которой погибли, защищая Украину. Девочка создает венки и смогла собрать более 7 тысяч евро, на которые уже купили два тепловизора и две машины для ВСУ; семилетний Егор Шемет из Черниговской области. Он вместе с братом, двумя сестрами и бабушкой-опекункой живет в доме, который частично разрушили российские оккупанты: «С деревянным автоматом в руках мальчик охраняет разрушенную улицу, где после оккупации уцелели всего три дома. После освобождения села Егор помогает пиротехникам — сообщает, где остались подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные».

из Черниговской области. Он вместе с братом, двумя сестрами и бабушкой-опекункой живет в доме, который частично разрушили российские оккупанты: «С деревянным автоматом в руках мальчик охраняет разрушенную улицу, где после оккупации уцелели всего три дома. После освобождения села Егор помогает пиротехникам — сообщает, где остались подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные». 12-летний Глеб Бондаренко из Харькова закрыл собой и спас младшего мальчика во время обстрела города кассетными бомбами. Он был ранен в плечо, легкое и предсердие и сейчас проходит лечение в Берлине;

из Харькова закрыл собой и спас младшего мальчика во время обстрела города кассетными бомбами. Он был ранен в плечо, легкое и предсердие и сейчас проходит лечение в Берлине; 15-летний Андрей Покраса из села Колонщина Бучанского района. Он с 24 февраля до 6 марта не покидал дом и вместе с отцом каждый день помогал бойцам территориальной обороны корректировать огонь по позициям российских оккупантов с помощью дрона. Благодаря его усилиям была уничтожена колонна из 50 единиц вражеской техники, которая двигалась на Киев. Подросток 1 июня вернулся в Украину из Польши, где заканчивал учебу, и сейчас находится в Карпатах;

из села Колонщина Бучанского района. Он с 24 февраля до 6 марта не покидал дом и вместе с отцом каждый день помогал бойцам территориальной обороны корректировать огонь по позициям российских оккупантов с помощью дрона. Благодаря его усилиям была уничтожена колонна из 50 единиц вражеской техники, которая двигалась на Киев. Подросток 1 июня вернулся в Украину из Польши, где заканчивал учебу, и сейчас находится в Карпатах; семилетний Давид Понуляк из Запорожья, который занимается козацким боевым искусством Спас. Его мать Елена Шевчук — журналистка, возглавляющая общественную организацию Запорожские берегини. Давид плетет маскировочные сети и вместе с матерью помогает и поддерживает раненых защитников в Запорожском военном госпитале;

из Запорожья, который занимается козацким боевым искусством Спас. Его мать Елена Шевчук — журналистка, возглавляющая общественную организацию Запорожские берегини. Давид плетет маскировочные сети и вместе с матерью помогает и поддерживает раненых защитников в Запорожском военном госпитале; 16-летний Даниил Сергеев, который до начала полномасштабной войны учился в десятом классе в мариупольской школе № 47. Его мать Анна Сергеева — военнослужащая, а отец Вадим работал на заводе Азовсталь. Подросток вместе с сестрой и отцом оставался в городе после начала боевых действий, помогал тушить пожары от российских обстрелов, искал еду среди руин разрушенных оккупантами зданий, помогал пожилым и больным людям, которые не могли сами укрыться в подвалах, и хоронил погибших. Под российскими обстрелами почти каждый день ходил к колодцу в Центральном районе Мариуполя, где шли активные бои, и приносил воду людям в подвалы. 10 апреля Даниил Сергеев с семьей через Запорожье выехали в Ивано-Франковск.

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