Промедление Запада в поставках оружия затянуло войну и помешало Украине развить контрнаступление — резкая оценка ISW 30 января, 15:13 Командование ВСУ неоднократно заявляло о потребностях Украины в тяжелой технике (на прицепе — украинский танк, фото сделано близ линии фронта в районе Бахмута) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Задержки с предоставлением Украине западных танков, дальнобойных систем и передовых средств ПВО ограничили способность Вооруженных сил Украины использовать провалы и неудачи армии РФ для более масштабных контрнаступательных операций.

Об этом в своем новом отчете пишут эксперты Института изучения войны, которые проанализировали, как сказалось на ходе войны промедление Запада в вопросе отправки в Украину более эффективного вооружения.



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Когда сегодня на Западе обсуждают вероятную «патовую» ситуацию на поле боя и возможные трудности в деоккупации захваченных территорий Украины, то недостаточное внимание уделяется тому, насколько задержки необходимой для ВСУ западной помощи усугубили подобные проблемы, подчеркивают аналитики ISW.

Они напоминают, что до сих пор война разворачивалась тремя основными периодами:

россияне владели инициативой и вели наступление с 24 февраля по начало июля 2022 года, после чего их атаки достигли кульминации [предела наступательных возможностей];

ВСУ перехватили инициативу и начали широкомасштабные контрнаступления в августе, что переросло в освобождение сначала Харьковской, а затем и западной части Херсонской области 11 ноября;

с тех пор Украина не смогла начать новое крупное контрнаступление, что позволило конфликту перейти в позиционную войну и дало россиянам шанс вернуть себе инициативу на поле боя либо поднять цену будущих украинских контрнаступлений, если они этого не сделают.

«Схема предоставления западной помощи существенно повлияла на ход этого конфликта. Нежелание Запада [вовремя] начать поставки Украине более совершенных западных систем вооружения — особенно танков, ударных систем дальнего действия и систем ПВО — ограничило способность Украины инициировать и продолжать крупномасштабные контрнаступательные операции», — заключают эксперты Института, называя именно этот фактор «ключевым». Они также приводят визуализацию временной шкалы поставок оружия в сравнении с важными событиями первого года войны.

Инфографика: ISW

В подтверждение своих выводов аналитики озвучивают такие дополнительные тезисы:

В идеале разумный план контрнаступательной кампании предусматривает скорейшее прекращение наступления противника, затем быстрое начало решительного контрнаступления с целью использовать дезорганизованность и неподготовленность врага к дальнейшим крупным операциям, а затем развитие контрнаступательных операций с как можно более короткими паузами между ними, чтобы помешать противнику перегруппировать свои силы и, возможно, вернуть себе инициативу. Многие факторы способствуют тому, что большинству армий не удается воплотить в жизнь этот « идеальный» стандарт, однако для ВСУ решающую роль сыграл вопрос недостатка вооружения и боеприпасов — с учетом того, что по сравнению с РФ Украине не располагает собственной мощной оборонной промышленностью и существенно полагается на помощь Запада. Это и повлияло на способность Украины разрабатывать и осуществлять эффективные планы наступательных кампаний.

предусматривает скорейшее прекращение наступления противника, затем быстрое начало решительного контрнаступления с целью использовать дезорганизованность и неподготовленность врага к дальнейшим крупным операциям, а затем развитие контрнаступательных операций с как можно более короткими паузами между ними, чтобы помешать противнику перегруппировать свои силы и, возможно, вернуть себе инициативу. Многие факторы способствуют тому, что — с учетом того, что по сравнению с РФ Украине не располагает собственной мощной оборонной промышленностью и существенно полагается на помощь Запада. Это и повлияло на способность Украины разрабатывать и осуществлять эффективные планы наступательных кампаний. Еще в конце мая и в июне ясно проявились признаки того, что российское наступление достигает своего предела, а для успешного перехода в контрнаступление Украине потребуется западное вооружение в бОльших масштабах. Однако тогда западная коалиция не собиралась предоставлять Украине тяжелую бронетехнику, а США в конце апреля санкционировали лишь поставку 155-мм гаубиц. Если бы Запад начал поставлять Украине оборудование, необходимое для длительных контрнаступательных операций именно в период, когда первые российские наступления достигли кульминации, Украина могла бы начать свои контрнаступательные операции раньше.

а для успешного перехода в контрнаступление Украине потребуется западное вооружение в бОльших масштабах. Однако тогда западная коалиция не собиралась предоставлять Украине тяжелую бронетехнику, а США в конце апреля санкционировали лишь поставку 155-мм гаубиц. Если бы Запад начал поставлять Украине оборудование, необходимое для длительных контрнаступательных операций именно в период, когда первые российские наступления достигли кульминации, Украина могла бы начать свои контрнаступательные операции раньше. Если бы цель Запада состояла в том, чтобы сократить продолжительность войны, ускорив освобождение Украиной ее оккупированных территорий, то уже с июня 2022 года должны были начаться фундаментальные изменения в предоставлении западной помощи для ВСУ — с учетом того, что запасы оружия советских времен истощились даже у союзников Украины.

— с учетом того, что запасы оружия советских времен истощились даже у союзников Украины. Если бы Запад начал осуществлять полный перевод Украины на западные системы вооружений, когда необходимость в этом стала очевидной летом 2022 года, это могло бы создать условия для, позволяющие ВСУ продолжить контрнаступательные операции после освобождения Херсона и тем самым лишить россиян возможности перегруппировать свои силы и попытаться вернуть себе инициативу. И напротив, неспособность Запада своевременно взять на себя такие обязательства способствовала задержкам любых дальнейших контрнаступлений Украины после херсонского.

когда необходимость в этом стала очевидной летом 2022 года, это могло бы создать условия для, позволяющие ВСУ продолжить контрнаступательные операции после освобождения Херсона и тем самым лишить россиян возможности перегруппировать свои силы и попытаться вернуть себе инициативу. И напротив, неспособность Запада своевременно взять на себя такие обязательства способствовала задержкам любых дальнейших контрнаступлений Украины после херсонского. Россияне воспользовались этими задержками, чтобы, во-первых, помешать Украине получить выгоду от поражений, провалов и некомпетентности самой армии РФ, а во вторых — чтобы мобилизовать человеческие ресурсы и технику и начать рационализацию собственных сил. Так, наступательная кампания РФ на Бахмут — с ее начала в июле и после активизации в октябре с привлечением « вагнеровцев» — вместе с кампанией ракетных ударов по Украинее отвлекли ВСУ от усилий по подготовке к дальнейшим контрнаступлениям. Бахмутское наступление — за счет необходимости удержания украинских сил в обороне города, а ракетные атаки — за счет отвлечения внимания украинского командования от поля битвы.

Так, наступательная кампания РФ на Бахмут — с ее начала в июле и после активизации в октябре с привлечением вагнеровцев» — вместе с кампанией ракетных ударов по Украинее отвлекли ВСУ от усилий по подготовке к дальнейшим контрнаступлениям. Бахмутское наступление — за счет необходимости удержания украинских сил в обороне города, а ракетные атаки — за счет отвлечения внимания украинского командования от поля битвы. Постоянные задержки с поставкой западной военной техники способствовали затягиванию конфликта. «Конечно, они не единственная причина такого затягивания, но Запад должен признать ту [негативную] роль, которую эти задержки внесли в препятствование способности Украины быстрее освободить бОльшую часть своей территории», — заключает ISW.



Главный вывод аналитиков Института на будущие месяцы войны: «Неизбежная задержка между обещанием отправить системы [вооружений] и возможностью украинцев использовать их [на поле боя] означает, что западные лидеры должны принимать на себя такие обязательства [о поставках оружия] при самых ранних признаках их необходимости, а не тогда, когда ситуация станет тяжелой». Если бы именно так произошло с танками и страны Запада согласились выделить эту бронетехнику еще в июне 2022 года, ВСУ смогли бы начать использовать их уже в ноябре или декабре, приводят эксперты ISW самый очевидный пример. Тогда как недавние решения предоставить Украине танки и бронетранспортеры важны, но оказались запоздалыми «и могут стоить Украине возможности для контрнаступления нынешней зимой». Оккупанты тем временем, вероятно, готовятся начать собственное наступление в Луганской области и усиливают свои операции в районе Бахмута.

Украина все еще может начать давно запланированное контрнаступление до конца зимы, что несколько смягчило бы последствия проволочек Запада с предоставлением необходимой помощи. Однако задержка с началом этого контрнаступления позволила россиянам создать условия, которые сделают его более трудным и затратным для Украины, предупреждают аналитики.

Тем не менее, эксперты ISW призывают страны Запада «избегать ошибочного вывода о том, что будущие украинские контрнаступления невозможны». Там прогнозируют, что текущие и планируемые российские наступления, скорее всего, завершатся без достижения решающих оперативных успехов Россией и, таким образом, могут создать благоприятные условия для украинских контрнаступлений — особенно после того, как Украина получит западные танки. «ISW продолжает считать, что Украина может освободить важнейшие территории при нынешнем и обещанном уровне западной поддержки, и что это является предметом жизненно важных национальных интересов США и их западных партнеров», — констатируют эксперты.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

украинские силы продолжают контрнаступление в районе населенного пункта Куземовка ( примерно в 16 км к северо-западу от Сватово);

примерно в 16 км к северо-западу от Сватово); ВСУ продолжают отражать ограниченные контратаки россиян к западу и югу от Кременной;

Евгений Пригожин заявил, что 29 января силы ЧВК Вагнера захватили Благодатное ( примерно в 12 км к северо-востоку от Бахмута), в ВСУ не подтверждали эту информацию;

примерно в 12 км к северо-востоку от Бахмута), в ВСУ не подтверждали эту информацию; россияне продолжают вести атаки в районах Бахмута и Донецка-Авдеевки;

украинские силы отразили атаки вблизи населенного пункта Победа ( 4 км к юго-востоку от Донецка) и города Угледар, российские источники утверждают, что боевые действия ведутся к западу и востоку от Угледара;



4 км к юго-востоку от Донецка) и города Угледар, российские источники утверждают, что боевые действия ведутся к западу и востоку от Угледара; по итогам 29 января оккупанты не сообщали о каких-либо атаках РФ в Запорожской области третий день подряд, тогда как ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по мосту в Светлодолинском ( 20 км к северо-востоку от Мелитополя);

20 км к северо-востоку от Мелитополя); оккупанты продолжают вести огонь по Херсону и другим населенным пунктам на западном ( правом) берегу Днепра, использовали зажигательные боеприпасы для обстрела Берислава;

правом) берегу Днепра, использовали зажигательные боеприпасы для обстрела Берислава; власти РФ продолжают готовить почву для второй волны мобилизации ( глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что комитет рассматривает более 20 законов об отсрочке от мобилизации);

глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что комитет рассматривает более 20 законов об отсрочке от мобилизации); в Генштабе Украины подтвердили, что по состоянию на 29 января формирования ударной группировки российских войск в Беларуси не зафиксировано.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW