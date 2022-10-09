228-й день войны — главное. Путин обвиняет Украину в подрыве Крымского моста, ВСУ освобождают Луганщину, удар по Запорожью 9 октября, 23:30 Российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в Запорожье, убив не менее 13 человек (Фото:REUTERS / Stringer)

Воскресенье, 9 октября — 228-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.



Россия атаковала жилые кварталы Запорожья: по меньшей мере 13 человек погибли

В ночь на воскресенье, 9 октября, российские войска нанесли массированный ракетный удар по жилым домам в Запорожье. Для ночной атаки РФ применила 13 самолетов, а также ЗРК С-300.

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По состоянию на вечер известно о 13 погибших, среди которых один ребенок. 89 человек получили ранения — среди них 11 детей. Разбор завалов многоэтажного дома продолжается.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров. Глава государства в вечернем видеообращении напомнил, что только за эту неделю российские удары убили по меньшей мере 43 человека в Запорожье.

Он отметил, что за последние дни Россия наносила удары и по другим городам, в частности по Харькову и городам Донбасса, а также использовала иранскими беспилотниками. Зеленский подчеркнул, что абсолютное большинство этих ударов было по гражданской инфраструктуре и мирным людям.

В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после очередного удара по Запорожью призвал Запад скорее предоставить Украине современные системы ПВО, чтобы спасти невинные жизни.

Путин обвинил в подрыве Крымского моста украинские спецслужбы и созвал на завтра Совбез

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал подрыв Крымского моста, обвинив «спецслужбы Украины».

«Тут, как вы только что доложили, сомнений нет — это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — сказал Путин во время встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

На фоне этого диктатор решил созвать Совбез РФ на понедельник, 10 октября. Тему Совбеза в Кремле не раскрывают.

В ОП ответили на обвинение Путина в «терроризме» из-за подрыва Крымского моста. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что это слишком цинично даже для России.

Ситуация на фронте: ВСУ отбили вражеские атаки около семи населенных пунктов

ВСУ в течение суток отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа на Бахмутском и Авдеевском направлениях Донецкой области, а также вблизи Бударки Харьковской области.

Кроме того, воздушные силы ВСУ на юге Украины сбили вражеский самолет и дрон-камикадзе.

ВСУ продолжают освобождение Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай официально сообщил о семи населенных пунктах в Луганской области, которые полностью контролируются Украиной. Все они находятся в Сватовском районе.

Речь идет о селах Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надия, Андреевка и Стельмаховка.

ЗАЭС подключили к сети Украины после повреждения высоковольтной линии связи



Украинские специалисты отремонтировали и ввели в работу высоковольтную линию связи 750 кВ оккупированной Запорожской АЭС, которая была повреждена в результате российских обстрелов ночью 8 октября, сообщили в Энергоатоме.

В настоящее время после почти двухдневной работы аварийных насосов охлаждения активных зон реакторов АЭС с питанием от дизель-генераторов оперативный персонал восстанавливает нормальную схему питания собственных потребностей станции от энергосистемы Украины.

Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с Украиной — разведка

Представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну против Украины.

«Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос, и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению», — заявил Скибицкий.

На сегодняшний день, по данным военной разведки Украины, возле украинской границы сосредоточено шесть батальонов.



«Это и механизированные батальоны, это и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций», — добавил представитель разведки.

Россия ведет переговоры с третьими странами о закупке боеприпасов и увозит их из Беларуси

Руководство РФ осуществляет меры по поиску дополнительных ресурсов по ведению войны, сообщают в Генштабе ВСУ.

Так ведутся переговоры с третьими странами по закупке артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня (РСЗО).

Другим источником поставок остаются военные склады и арсеналы республики Беларусь. В ближайшее время планируется перемещение на территорию России еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами.

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