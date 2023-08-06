Производитель дронов Сирко объяснил, смогут ли они заменить Мавики 6 августа, 08:31 Разведывательный дрон Сирко (Фото:armyinform.com.ua)

Игорь Криничко — глава наблюдательного совета предприятия ООО Научно-производственная компания Skyassist, которое производит дроны Сирко, рассказал, смогут ли они заменить на фронте Мавики.

«Каждая машина имеет свое предназначение. С одной стороны, эти зоны возможностей пересекаются. Но все же, если мы говорим о Мавике или любом квадрокоптере, у него своя физика полета. То есть, это машины, которые имеют возможность зависать [в воздухе]. В первую очередь именно это отличает их от самолетного типа», — заявил Криничко в эфире Radio NV.

Глава наблюдательного совета Skyassist объяснил, что беспилотник Сирко относится к типу беспилотных летательных аппаратов с неподвижным крылом.

«Надо понимать, что полной замены не бывает; не может быть вообще, потому что главная задача квадрокоптеров — наблюдать зону 0,3 километра от линии форта. То есть зависать, дальше физика не позволяет летать, наблюдать дальше. В дронах самолетного типа (к ним относится Сирко — ред.) подъемная сила формируется за счет обтекания крыла. И в этом смысле, возможно, в некоторых случаях что-то может заменять самолет, может заменить квадрокоптер. Но это не типичная ситуация. В идеальном варианте квадрокоптер — это тот самый воздушный шар времен Первой мировой войны, когда он поднимался в воздух и дядя с подзорной трубой смотрел на врага», — рассказал он.

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По словам Криничко — Сирко — это классический дрон-разведчик, который в некоторых модификкациях может быть также корректировщиком огня.

«Главное, что у него есть интересного, кроме массовости, что очень важно, — это [конструкторские] свойства, которые очень-очень просты. Это машинка размером 92 см. Монокрыло, то есть не надо его складывать, раскладывать для подготовки к боевым действиям или эвакуации. Это очень простая машинка в пользовании. Запуск — исключительно с резинки. Большинство систем у нас автоматизированы. Это не отменяет возможность ручного вмешательства в полет. Это возможность летать, указывая машине, что ты хочешь, как хочешь, — левее-правее. Но под каким углом поворачивать, автоматика машины решает сама. Это называется стабилизированный полет», — описал дрон Сирко глава наблюдательного совета Skyassist.

Он также рассказал, что расстояние от оператора до дрона Сирко может составлять до 30 км.

О разработке и презентации беспилотника Сирко сообщалось в мае 2023 года.