«Выйдем более сильными». Украина использует зимнюю паузу с максимальной пользой — Резников

11 ноября, 02:09
Поделиться:
Украинские военные проходят обучение в Великобритании (Фото:Cpl Morris RLC / UK MOD Crown)

Украинские военные проходят обучение в Великобритании (Фото:Cpl Morris RLC / UK MOD Crown)

Зимой активность боевых действий снизится, и Украина использует это время с максимальной выгодой. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Reuters.

«Зима замедлит любую активность на поле боя, это выгодно каждой из сторон… Мы используем это время с максимальным результатом для наших Вооруженных сил, для перегруппировки, обновления и ротации, и они будут хорошо подготовлены», — сказал глава Минобороны.

Видео дня

Читайте также:

По мнению Резникова, Украина выйдет из этой паузы более сильной благодаря тысячам военнослужащих, которые проходят обучение в Великобритании.

В интервью министр обороны также сказал, что командующий российскими оккупантами Сергей Суровикин использует террористические тактики против гражданского населения, а стране-агрессору России понадобится минимум неделя, чтобы вывести оккупантов из Херсона.

https://www.youtube.com/embed/vJ4OgBvl76c
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Зима Алексей Резников Украина-Великобритания Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X