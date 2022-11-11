«Выйдем более сильными». Украина использует зимнюю паузу с максимальной пользой — Резников 11 ноября, 02:09 Украинские военные проходят обучение в Великобритании (Фото:Cpl Morris RLC / UK MOD Crown)

Зимой активность боевых действий снизится, и Украина использует это время с максимальной выгодой. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Reuters.

«Зима замедлит любую активность на поле боя, это выгодно каждой из сторон… Мы используем это время с максимальным результатом для наших Вооруженных сил, для перегруппировки, обновления и ротации, и они будут хорошо подготовлены», — сказал глава Минобороны.

Видео дня

По мнению Резникова, Украина выйдет из этой паузы более сильной благодаря тысячам военнослужащих, которые проходят обучение в Великобритании.

В интервью министр обороны также сказал, что командующий российскими оккупантами Сергей Суровикин использует террористические тактики против гражданского населения, а стране-агрессору России понадобится минимум неделя, чтобы вывести оккупантов из Херсона.