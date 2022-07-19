Под Мариуполем колонна из тысячи оккупантов выдвинулась в сторону Запорожья — советник мэра 19 июля, 13:58 Российские оккупанты направляются колоннами в сторону Запорожья, сообщил Петр Андрющенко (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Под Мариуполем зафиксировали движение колонны российских оккупантов в сторону Запорожья.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram.

«Фиксируем, что российские военные около 1 тыс. извергов, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка — Стародубовка — Захаровка вместе с военной техникой утром снялись со стоянки и отправились колоннами в направление Запорожья», — отметил он.

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По словам Андрющенко, большинство личного состава военных — молодежь до 23 лет. Часть из них — срочники.

Большое количество техники оккупантов также было замечено 16 июля. Это произошло на фоне угроз главы минобороны РФ Сергея Шойгу о намерениях нарастить атаки оккупантов «на всех операционных направлениях» в Украине.



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