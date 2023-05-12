Украинские воины могут освободить Крым, Донецкую и Луганскую области, но это большой объем работы — Залужный 12 мая, 22:53 Валерий Залужный уверен в освобождении оккупированных территорий (Фото:Кадр видео 1+1)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в интервью Дмитрию Комарову, которое 12 мая транслировал 1+1, заверил, что украинские воины могут освободить оккупированные территории Украины и знают, что для этого нужно.

На вопрос о том, как вынудить врага уйти, Залужный ответил:

«Для этого есть командиры, которые должны думать и принимать верные решения. Для этого должны быть созданы условия, обеспечены боеприпасами, техникой, вооружением. Для этого должно быть множество других обстоятельств, но все это можно делать. Все это описано во множестве учебников. Конечно, в каждом случае свой вариант тех или иных действий. И могу заверить, что именно украинские воины - это те люди, которые могут это сделать. Могут. Единственный вопрос — что им для этого нужно, чтобы это сделать быстрее всего. Мы знаем, что для этого нужно. Знаем, что нужно, чтобы освободить Крым, что нужно для того, чтобы освободить Донецкую область, Луганскую область, но это очень и очень большой объем работы, который быстро не сделается».

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В ответ на уточняющий вопрос, действительно ли украинские военные знают, что делать и делают свою работу, благодаря которой под контроль Украины вернутся Крым, Донецкая и Луганская области, главнокомандующий ВСУ сказал: «Конечно, обязательно».

Он добавил, что это обязательно нужно сделать для украинских детей с оккупированных территорий.

12 мая президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты уже внутренне готовы к поражению и проиграли войну в своих мыслях. Президент Украины не раз заявлял, что война закончится только тогда, когда Украина вернет все свои территории, включая Донбасс и Крым.