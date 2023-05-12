Как Россия готовилась к вторжению в Украину, а Украина — к его отражению — объясняет Залужный. 12 мая, 22:07 Залужный рассказал, что российские и украинские военные готовились к войне длительное время (Фото:Кадр видео 1+1)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в интервью Дмитрию Комарову, которое 12 мая транслирует 1+1, ответил на вопрос о том, как готовилась Россия к вторжению в Украину, а украинские военные готовились его отразить.

«Российская Федерация — это страна, где военная наука, я считаю, развита на достаточно высоком уровне. Подходя к такому вопросу как осуществление полномасштабной агрессии против Украины, подготовка к нему и планирование этих мероприятий осуществлялось комплексно», — заверил Залужный.

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По словам главнокомандующего ВСУ, подготовка россиян касалась всех сфер деятельности ВС РФ.

«Планировалась эта операция достаточно подробно. Даже войска, готовившиеся к ведению наступательных действий, несколько раз поменялись. Они проводили обучение, проводили соотношение и видели, что подобный вариант не подойдет. После этого происходила замена и дальше планировались следующие шаги с прибывающими частями. Это и нас запутывало, и давало возможность им набрать наиболее эффективный результат», — рассказал он.

По словам Залужного, такая подготовка россиян заставляла его искать варианты того, как отразить атаку превосходящего противника, который наступает почти со всех сторон.

«Где-то на конец февраля мы исчерпали все возможности из нашей фантазии, что можно было бы сделать еще. Мы что-то делали, потом проверяли, насколько оно эффективно. Приходили к выводу, что это решение неэффективно — оно менялось. Снова отработка полного комплекса, снова оценка, снова отрицательный результат. И таким образом, пришли к тому, что есть. Это был огромный комплекс мер, огромное было напряжение людей, принимавших в этом участие», — объяснил главнокомандующий.

Также, по его словам, был проведен ряд комплексов учений, позволивших полностью изменить конфигурацию ПВО.

«Был проведен огромный комплекс мероприятий. Мы когда-нибудь сможем о нем рассказать более подробно», — подытожил Залужный.

На вопрос о том, как он смог перемещать военную технику так, что люди этого не замечали, Залужный ответил: «Значит, сделал хорошо». Главнокомандующий также подтвердил, что военную технику перемещали ночью.