«Дополнительный стимул». Залужный рассказал, как относится к тому, что стал всемирно известным
Валерий Залужный стремится не разочаровывать людей, которые им восхищаются (Фото:Кадр видео 1+1)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Дмитрию Комарову, которое 12 мая транслировал 1+1, рассказал, как относится к тому, что стал всемирно известным.
Залужный отметил, что это ему не помогает и не мешает, но это «дополнительный стимул работать над собой и не разочаровать ожидания людей».
"Он очень и очень сильно подстегивает", - добавил главнокомандующий ВСУ.
Он добавил, что его семья относится к этому нормально.
Также Залужный рассказал, что с 2014 года его семья его почти не видит.
По данным опросов, Залужный рядом с Владимиром Зеленским остается абсолютным лидером предпочтений украинцев.