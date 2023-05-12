«Дополнительный стимул». Залужный рассказал, как относится к тому, что стал всемирно известным

12 мая, 23:25
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Валерий Залужный стремится не разочаровывать людей, которые им восхищаются (Фото:Кадр видео 1+1)

Валерий Залужный стремится не разочаровывать людей, которые им восхищаются (Фото:Кадр видео 1+1)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Дмитрию Комарову, которое 12 мая транслировал 1+1, рассказал, как относится к тому, что стал всемирно известным.

Залужный отметил, что это ему не помогает и не мешает, но это «дополнительный стимул работать над собой и не разочаровать ожидания людей».

"Он очень и очень сильно подстегивает", - добавил главнокомандующий ВСУ.

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Он добавил, что его семья относится к этому нормально.

Также Залужный рассказал, что с 2014 года его семья его почти не видит.

По данным опросов, Залужный рядом с Владимиром Зеленским остается абсолютным лидером предпочтений украинцев.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война в Украине Валерий Залужный

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