«Верьте ВСУ». Залужный призвал украинцев не оценивать публично боевые действия, логистику и решения командиров 23 апреля, 15:21 Цей матеріал також доступний українською Валерий Залужный (Фото:Валерий Залужный/Facebook)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный призвал украинцев воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров. В частности, он обратился к блогерам, имеющим большую аудиторию.



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По словам Залужного, военное руководство Украины не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях, а в соцсетях периодически появляется информация, которую враг использует для нанесения потерь ВСУ.

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«Только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии. Залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации. Верьте Вооруженным Силам Украины. Мы делаем свою работу. У нас мощный, коварный и безжалостный враг, использующий что угодно для нанесения нам потерь. Не становитесь инструментом в его руках!» — говорится в Facebook главнокомандующего.

Ранее Залужный призвал находящихся в тыловых городах политиков не унижать украинских защитников своими «экспертными оценками».

По словам спикера Минобороны Александра Мотузяника, российский агрессор завершил перегруппировку войск для наступления в восточной операционной зоне. Согласно данным украинской разведки, по состоянию на 23 апреля РФ пытается определить наиболее уязвимые места, чтобы начать широкомасштабное наступление на Донбассе.

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