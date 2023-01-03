Залужный рассказал генералу Милли о ситуации на фронте: Враг по трупам своих пытается идти вперед

3 января, 19:34
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Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во вторник, 3 января, провел переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Как сообщается в Facebook Залужного, генералы обсудили изменения в оперативно-стратегической обстановке в Украине. Главнокомандующий ВСУ рассказал, что на рубеже Сватово-Кременная, а также в направлении Лисичанска идут тяжелые бои.

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«Самой сложной остается ситуация на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление», — подчеркнул он.

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На Донецком направлении защитники Украины смогли удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжить контрнаступление. Также Силы обороны надежно держат оборону на Запорожском направлении и стараются защитить от вражеских обстрелов Херсон, в первую очередь мирных жителей и критическую инфраструктуру. Ситуация на границе с Беларусью полностью под контролем, добавил Залужный.

По данным главнокомандующего ВСУ, с 31 декабря по утро 3 января враг нанес 14 ударов крылатыми ракетами и применил 94 иранских дрона-камикадзе Shahed-136. Залужный поблагодарил Милли за переданные Украине зенитные ракетные комплексы, которые сейчас спасают жизни гражданских.

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Также генералы обсудили нужды защитников Украины для дальнейшей борьбы с оккупантами.

«Я высоко ценю лидерство генерала Милли в предоставлении Украине военной помощи. Взаимное доверие и общее видение помогают повышать возможности украинского войска защищать мирные города и села нашего государства, что является гарантией безопасности во всей Европе», — добавил Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0SHYtji6TSP8RzCf92jnWamFGjJfHYBHgmxbAi39wAYS963FPKJM93He3HJBQJCvEl

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 3 января сообщил, что оккупанты не отказываются от планов выйти на админграницу Донецкой области, наступают на Бахмутском направлении и пытаются улучшить тактическое положение — на Лиманском и Авдеевском.

Ранее пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что силы ПВО за последние двое суток сбили 100% дронов, которыми РФ пыталась атаковать территорию Украины. Всего было уничтожено 84 вражеских беспилотника.

https://www.youtube.com/embed/HAGfiCqkX_c
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь Поставки оружия Херсонская область Украина-США Фронт Контрнаступление Валерий Залужный Война России против Украины дроны-камикадзе Иранские беспилотники Shahed-136 Марк Милли

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