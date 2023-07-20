Те, кто приказал охране ЧАЭС и ЗАЭС покинуть станции, предали Украину и наступили на закон — дипломат 20 июля, 18:00 Оккупанты на территории Чернобыльской АЭС (Фото:Скриншот видео СБУ / YouTube)

Дипломат и экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в интервью Radio NV заявил, что те, кто в начале полномасштабного вторжения России в Украину приказал охране покинуть Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, предали Украину.

«Тот, кто интересовался, каким образом охрана Чернобыльской станции и Запорожской покинула периметр, тот, кто знает эти детали, понимает, что они получили прямые указания одним покинуть станцию. Сначала их завели внутрь, а потом во исполнение международных конвенций их заставили оттуда выйти. Точно такая же была ситуация по Запорожской станции», — заявил Бессмертный в эфире Radio NV.

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По словам дипломата, местное руководство не могло дать такие распоряжения.

«Это команды верхнего порядка. И уже здесь понятно, что те, кто давал эти команды — это те, кто просто предали Украину, предали родину, предали народ украинский, наступили на закон. Они выполнили указание чужой страны — врага. И, собственно, здесь не о чем говорить. Дальше надо понимать, что затягивание времени будет приводить к тому, что вот эти вещи политически будут маскироваться», — сказал он.

Бессмертный подчеркнул, что в результате таких измен мы потеряли огромное количество соотечественников и «те, кто настаивают на том, что надо давать лекарства и лечиться от этого зла в ходе войны, они абсолютно правы».

После захвата ЧАЭС 24 февраля российские оккупанты не выпускали оттуда персонал и не позволяли провести ротацию вопреки технике безопасности. Частичную ротацию удалось провести только 20 марта.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед выступлением они ограбили помещение станции и отель в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки.



По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения.



Также НАЭК Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщила, что, покидая станцию, российские оккупанты забрали с собой нацгвардейцев, которые находились в плену с 24 февраля.



2 апреля на промышленной площадке ЧАЭС подняли флаг Украины.

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, которые находятся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиваниям, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.

В среду, 19 июля, в ГУР сообщили, что россияне готовят новые провокации на оккупированной Запорожской АЭС с использованием тяжелого вооружения.