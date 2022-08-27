Задержан агент военной разведки РФ, который наводил ракеты на школы Николаева

27 августа, 11:37
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Задержанный собирал разведданные о перемещении ВСУ (Фото:СБУ)

Задержанный собирал разведданные о перемещении ВСУ (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который наводил ракеты на школы Николаева и собирал информацию о перемещениях ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook, он предоставлял врагу точные координаты образовательных учреждений города для ракетных ударов.

По данным следствия, по его наводке в Николаеве были разрушены и повреждены несколько объектов военной инфраструктуры и нанесен удар по двум школам.

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Задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки России после начала полномасштабного вторжения.

Мужчина был активным участником дискуссий в многочисленных телеграмм-каналах антигосударственного характера, где не скрывал своих пророссийских взглядов и откровенно продвигал российские нарративы.

https://www.youtube.com/watch?v=TJw1PpdBtvk&t=6s

Во время обыска по его месту жительства правоохранители обнаружили у задержанного мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором.

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Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid03MWwYQYqBqGFaUveVST58a2WwVGJmAv5tnZkkFXdE8CC42NEei83UJ7dTqzp7tS4l

Войска РФ систематически обстреливают Николаев и Николаевскую область, нанося ракетные удары по жилым кварталам.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Служба безопасности Украины (СБУ) Ракетные удары Война России против Украины

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