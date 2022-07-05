Удары РФ по Одесской области: задержан корректировщик огня, сдававший оккупантам данные о перемещении военных грузов 5 июля, 09:36 Войска РФ наносили удары по мосту через Днестровский лиман трижды (Фото:navitour.com.ua/instagram)

В Одесской области задержали жителя Белгород-Днестровского района, который сдавал российским оккупантам информацию о местах попадания ракет и перемещении грузов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в течение мая мужчина, используя собственный мобильный телефон, во время личной переписки в одном из интернет-мессенджеров передавал представителям РФ и Беларуси подробности перемещения по железной дороге грузов, в том числе военного и стратегического значения.

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Также была найдена информация о местах попадания крылатых ракет по территории Белгород-Днестровского района, а также о дислокации отдельных военных формирований ВСУ.

Он сообщал о перемещении военного груза по железной дороге через Белгород-Днестровский район и последствия попадания ракет по железнодорожному мосту.

Во время обыска у задержанного обнаружили и изъяли мобильные телефоны, которые использовались в противоправной деятельности.

Мужчина уведомлен о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины и других вооруженных формирований, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. .114−2 УК Украины). Он находится под страже. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Первый раз мост через лиман возле Затоки войска РФ обстреляли 26 апреля. 27 апреля враги нанесли повторный ракетный удар по объекту инфраструктуры, в результате чего он был сильно поврежден. Третий раз мост подвергся обстрелу 2 мая.

1 июля российские бомбардировщики Ту-22 нанесли удары сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22 Буря по курорту в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

В результате атаки в целом погиб 21 человек. 16 гражданских погибли из-за попадания ракеты в многоэтажку в Сергеевке, еще 37 пострадали, в том числе шестеро детей. Еще пять человек погибли из-за ракетного удара по одной из баз отдыха в этом же поселке, один человек пострадал. На территории базы частично разрушены трехэтажные и четырехэтажные здания.



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