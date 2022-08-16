СБУ задержала российского агента, корректировавшего удары по Запорожью в обмен на «должность» в случае захвата города

16 августа, 10:39
Задержанный планировал пытать украинцев после захвата Запорожья оккупантами (Фото:СБУ)

Задержанный планировал пытать украинцев после захвата Запорожья оккупантами (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который корректировал ракетные удары по Запорожью. В обмен на это оккупанты обещали ему «руководящую должность» в случае захвата города.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, предатель разведывал места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны Украины вблизи южного фронта и собирал информацию о результатах вражеских обстрелов по объектам гражданской и критической инфраструктуры Запорожья.

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«В случае захвата города агрессоры обещали своему стороннику одну из руководящих должностей в оккупационной администрации. А сам злоумышленник планировал присоединиться к так называемым „расстрельным группам“ захватчиков, чтобы пытать и убивать украинских защитников», — отметили в СБУ.

https://www.youtube.com/watch?v=lm8t32THPG8

Там добавили, что агента завербовал кадровый сотрудник 5 службы ФСБ для разведывательно-взрывной деятельности.

Полученные от предателя материалы оккупанты использовали для корректировки огневых ударов по Запорожью и планирования диверсий.

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Задержанному сообщили о подозрении в госизмене и заключили под стражу.

12 августа войска РФ выпустили пять ракет по Запорожью, один человек погиб, еще двое получили ранения. Ракеты повредили объекты инфраструктуры в Шевченковском районе Запорожья, начался пожар.

Также в регионе участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны российских оккупантов.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Запорожье Ракетные удары Коллаборант Война России против Украины

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