В Харьковской ОВА пояснили введение длительного комендантского часа в области 21 августа, 13:56 Войска РФ ежедневно выпускают ракеты по Харькову (Фото:Vitalii Hnidyi/Reuters)

В Харьковской области вводят длительный комендантский час из-за угрозы усиления провокаций со стороны войск РФ в ближайшие дни.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной военной администрации, пишет Интерфакс-Украина.

«В Харькове и Харьковской области, которые постоянно обстреливает РФ, есть угрозы усиления провокаций. И последняя неделя усиленных обстрелов об этом свидетельствует. Мы не должны давать врагу шансов ни на какие провокации, поэтому начальник ОВА ввел усиление и увеличение продолжительности комендантского часа», — отметили там.

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В ОВА добавили, что в ближайшие дни также будет введен комплекс мер безопасности, направленный на повышение обороноспособности области и города.

В Харьковской области будет действовать усиленный комендантский час. Он продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Будет запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.

Армия РФ регулярно обстреливает Харьков и область, разрушая инфраструктуру и убивая мирных жителей. Поздно вечером 17 августа оккупанты нанесли ракетный удар по Салтовскому району Харькова. Полностью разрушено жилое трехэтажное здание, погибли 18 человек. В ГСЧС сообщили, что среди погибших — пожилые люди с инвалидностью.

19 августа в Харькове установили первое укрытие на остановке общественного транспорта.

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