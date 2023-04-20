Имеют ли смысл укрепление окупантов на пляжах Крыма — эксперт 20 апреля, 12:58 Российские укрепления на побережье в Евпатории, 12 марта 2023 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук в интервью Radio NV ответил на вопрос, имеют ли смысл укрепления, которые российские оккупанты строят на пляжах в Крыму.

Комментируя в эфире Radio NV возможность десантной операции со стороны Черного моря, на содерживание которой теоретически могли бы быть рассчитаны эти укрепления, Паламарчук сказал:

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«С нашей стороны такая операция невозможна просто по одной простой причине: у нас есть один уцелевший средний десантный корабль, это рота. Возможно, если использовать какие-то катера, еще что-то — батальон. Нет тех средств, которые элементарно могут доставить этот десант».

В оккупированном Крыму россияне активно обустраивают оборону, сделав полуостров одной из наиболее укрепленных территорий в зоне боевых действий. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies, которые проанализировала The Washington Post.

Как пишет газета, оборонные сооружения появились в Крыму всего за несколько недель на фоне новостей о возможном контрнаступлении украинской армии. Спутниковые снимки свидетельствуют, что некоторые из них оккупанты построили в считанные дни.

Ранее постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова.

Еще осенью 2022 года, на фоне заявлений властей Украины об освобождении Крыма, Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере оккупированного Крыма.