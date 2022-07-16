РФ делает ложные заявления об «успехах» в Украине, чтобы поднять моральный дух оккупантов — Минобороны Британии

16 июля, 09:56
РФ снизила темпы продвижения на Донбассе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

РФ снизила темпы продвижения на Донбассе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия снизила темпы и масштабы наступательных операций на Донбассе, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены на Северске и Бахмуте.

Как сообщили в Минобороны Британии в Twitter, в начале недели в РФ заявили, что ее войска уже вошли в окрестности Северска, но это не соответствуют действительности.

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«Ранее Россия уже делала преждевременные и ложные заявления об успехах. Вероятно, по крайней мере, частично это сделано с целью продемонстрировать успех перед внутренней аудиторией и укрепить моральный дух боевых сил. Украинская оборона успешно отражает российские атаки с тех пор, как был уступлен Лисичанск, а украинская оборонительная линия была сокращена и выпрямлена», — добавили в британской разведке.

https://www.youtube.com/watch?v=qWnRG5WDy1Q

Там уточнили, что это позволило сконцентрировать силы и огонь против сократившихся российских атак и сыграло важную роль в снижении темпов продвижения оккупантов.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1548166948428533763

После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.

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В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не оставляют попыток наступления на Славянск и Краматорск.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донбасс Война России против Украины

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