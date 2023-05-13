«Заботятся не о безопасности людей». Бутусов объяснил, зачем Россия эакуирует людей из Запорожской области 13 мая, 09:23 «Эвакуированные» оккупантами жители Запорожской области в Бердянске, 10 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV объяснил, зачем Россия эвакуирует людей из Запорожской области.

Как объяснил Бутусов в эфире Radio NV, заявление оккупационных властей о вывозе гражданских украинцев из 18 населенных пунктов в Запорожской области, расположенных у линии разграничения, связано с усилением контрразведывательного режима на оккупированных территориях.

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«Они понимают, что присутствие украинского населения на оккупированных территориях – это информация для Украины. Остается много людей, все равно поддерживающих Украину и помогающих нам информацией. Конечно, враг пытается вывезти как можно больше таких подозрительных людей, мирного населения, чтобы усилить контрразведывательный режим», — сказал журналист.

По его словам, так же оккупанты пытались отселять людей из некоторых районов в Херсонской области.

«Я не думаю, что это связано как-то с чем-то другим. Конечно, не о безопасности людей они заботятся. Они беспокоятся о собственной безопасности и таким образом хотели бы усилить организацию своей обороны», — уверен Бутусов.

5 мая россияне объявили эвакуацию из, по меньшей мере, 18 населенных пунктов на оккупированной части Запорожской области.

На следующий день мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что так называемая эвакуация идет слишком быстро и допустил возможность провокации.

7 мая стало известно, что во временно оккупированном Энергодаре из-за объявленной россиянами эвакуации на заправках закончилось горючее, а цены на продукты выросли.

11 мая Федоров сообщал, что «эвакуированные» оккупантами жители Запорожской области возвращаются домой.