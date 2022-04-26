Оккупанты атакуют Николаев Смерчами, чтобы удержаться на занятых позициях — оперативное командование Юг

26 апреля, 16:42
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Николаев обстреливают Смерчами (Фото:ГСЧС)

Николаев обстреливают Смерчами (Фото:ГСЧС)

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Российские оккупанты обстреливают Николаев Смерчами, чтобы удержаться на занятых позициях.

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«Враг пытается удержаться на занятых позициях и привычной тактикой взбешенного зверя ночью атакует Николаев системами залпового огня „Смерч“. Поражены жилые здания мирного населения, к сожалению, один из жителей погиб», — отметили в пресс-службе оперативного командования Юг.

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Там добавили, что противник продолжает артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов, из которых отступил.

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«Осуществляется и боевое, и психологическое давление на местное население, которое враг использует в качестве мирного щита своих позиций», — резюмировали там.

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25 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев и побережье в городе Очаков. Из-за обстрелов был разрушен цех предприятия пищевой промышленности, повреждены супермаркет и жилые дома.

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В Очакове в результате обстрелов из противокорабельных ракет Х-35 были повреждены частные дома вдоль побережья.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев РСЗО Смерч Война России против Украины

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