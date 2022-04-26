Оккупанты атакуют Николаев Смерчами, чтобы удержаться на занятых позициях — оперативное командование Юг 26 апреля, 16:42 Цей матеріал також доступний українською Николаев обстреливают Смерчами (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты обстреливают Николаев Смерчами, чтобы удержаться на занятых позициях.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

«Враг пытается удержаться на занятых позициях и привычной тактикой взбешенного зверя ночью атакует Николаев системами залпового огня „Смерч“. Поражены жилые здания мирного населения, к сожалению, один из жителей погиб», — отметили в пресс-службе оперативного командования Юг.

Видео дня

Там добавили, что противник продолжает артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов, из которых отступил.

«Осуществляется и боевое, и психологическое давление на местное население, которое враг использует в качестве мирного щита своих позиций», — резюмировали там.

25 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев и побережье в городе Очаков. Из-за обстрелов был разрушен цех предприятия пищевой промышленности, повреждены супермаркет и жилые дома.

Слушайте подкаст на эту тему

В Очакове в результате обстрелов из противокорабельных ракет Х-35 были повреждены частные дома вдоль побережья.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.