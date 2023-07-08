Предоставляют только волонтеры. Командир штурмового батальона ВСУ заявил о необходимости Мавиков, которые раскритиковал Резников 8 июля, 11:42 Ученик школы операторов дронов во время практического занятия (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр, который воюет под Бахмутом, Дмитрий Кухарчук в интервью Radio NV заявил о необходимости беспилотников Mavic, которые раскритиковал министр обороны Алексей Резников.



«На тактическом уровне нам очень сильно помогают (как бы это банально не звучало, [министр обороны] Резников это недавно назвал свадебными дронами, которые он не хочет закупать через Кабмин), элементарно спасают Мавики. На тактическом уровне без Мавиков нам воевать было бы трудно. Поскольку это наши глаза и днем, и ночью. И в этом случае мы превосходим врага именно по таким средствам», — сказал Кухарчук в эфире Radio NV.

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Командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр отметил, что, хотя у украинских военных «нет достаточного количества крыльев на оперативном уровне», на линии боевого соприкосновения технологичность у них «на порядок выше», чем у россиян.

«К большому сожалению, нас государство этим не обеспечивает, нам государство ни одного Мавика не дало. За время пребывания моего батальона на бахмутском направлении (почти шесть месяцев на днях будет) мы потеряли более 120 мавиков. Из этого количества ни одного государство нам не дало, это все волонтерское движение», — добавил он.

В опубликованном 3 июля интервью заместитель министра обороны и основатель фонда Повернись живим Виталий Дейнега заявил, что Минобороны не может проводить закупки беспилотников Mavic из-за того, что их производит Китай.

По его словам, эти беспилотники массово используют и защитники, и российские оккупанты. ВСУ их получают благодаря волонтерским фондам и частным инициативам.

На вопрос о словах министра обороны Алексея Резникова, о том, что якобы Mavic — «свадебные дроны», Дейнега ответил, что тот понимает: отказаться от них на поле боя невозможно и «коммуникационно сделал ошибку».

В конце 2022 года министр обороны Алексей Резников заявил, что гражданские дроны не приспособлены к работе в боевых условиях, а командование называет их «свадебными».

