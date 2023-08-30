Притула рассказал, почему его фонд объявил срочный сбор на противоминные тралы 30 августа, 18:53 Сергей Притула на фоне противоминного трала (Фото:Кадр видео Сергій Притула via Telegram)

Украинский волонтер и политик Сергей Притула в интервью Radio NV рассказал, почему его фонд объявил срочный сбор на противоминные тралы.

«Это следствие последней поездки нашей команды на запорожское направление и Донбасс, Харьковщину. Мы 23−24 августа провели в разъездах, развезли помощь на пять подразделений на запорожском направлении и 13 — на Донбасс с Харьковщиной. Каждый раз, когда ты приезжаешь, ты получаешь какой-то массив информации, которую потом применяешь в работе. И здесь, кроме традиционной номенклатуры, которую мы обсуждаем с военными по поставкам, на запорожском направлении нас озадачили вопросом: „Нет ли у вас случайно противоминных тралов?“» - рассказал Притула в эфире Radio NV.

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Волонтер подчеркнул, что, чтобы преодолевать минные поля россиян, «лучше применять соответствующую профильную технику для того, чтобы не ставить под угрозу жизни наших военных и не терять бронетехнику, которая нам также очень необходима».

«Сколько можем взять, я не знаю. Мы пробуем 10, но если люди дадут больше денег, то купим больше. Потому что все, кто там на передке, особенно танкисты, очень просят об этой номенклатуре. И поэтому я очень прошу всех: присоединитесь, пожалуйста, к этому сбору», — сказал он.

Притула также отметил, что на предприятии, на котором будет заказывать противоминные тралы его фонд, их будет заказывать и государство.

«Я был убежден, что для контрнаступления именно вот этого оборудования должно было быть достаточно. Иногда так случается. Для того и существует волонтерское движение — для того, чтобы изредка иметь возможность подставить плечи государству, пока оно должно перекрыть какие-то ошибки», — сказал он, комментируя то, что противоминных тралов не заказали достаточно до начала летнего контрнаступления.

По словам волонтера, производители гарантировали, что смогут произвести в сентябре 20 противоминных тралов, а с октября нарастить мощность до 50 единиц в месяц.

29 августа Притула и его благотворительный фонд объявили срочный сбор на приобретение 10 противоминных тралов. Общая сумма сбора - 40 млн грн.

Эти тралы смогут быть на фронте уже в сентябре у подразделений, задействованных в наступлении. Сбор будет длиться два дня.

Ранее экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал, что первая линия обороны оккупантов, которую удалось демонтировать на ширине не менее 40 км включала «сплошное минное поле вдоль более 100 километров фронта, шириной на разных участках от пяти до 10 километров».

«Это что-то почти невиданное в мировой истории на самом деле. Разве что в 1943 году, во время боев в Северной Африке, немецкий фельдмаршал Роммель сделал под Эль-Аламейном минные заграждения. Что характерно: союзники тогда так и не прорвали [эту линию]. Им пришлось очень хитро обходить. Таким образом, пожалуй, второй раз в истории есть такой плотности минные заграждения. И впервые в истории их удалось прорвать. Наши защитники эту работу уже выполнили. Да, на это ушло два месяца», — отметил он.

Также Дикий сказал, что первая линия обороны включала ротные, взводные и батальонные опорные пункты, «которые преимущественно располагались на разных высотах и должны были простреливать каждый свой сектор».

Вторая линия обороны состоит из многих минных полей с проходами — чтобы оккупанты могли перемещаться между второй и первой линиями обороны — и сплошной линии траншей, «которая включает сотни погонных километров».

«Преимущественно это именно десятки, а то и сотни километров соединены в единые кротовые норы, проходы. А через каждые пять-десять километров [расположены] бетонированные доты», — отметил Дикий.