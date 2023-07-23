Только за сутки. Россияне убили четырех жителей Донецкой области и уничтожили Дворец культуры, где был гуманитарный штаб

23 июля, 13:33
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Пожар в доме культуры в Часовом Яру (Фото:Павло Кириленко via Telegram)

Пожар в доме культуры в Часовом Яру (Фото:Павло Кириленко via Telegram)

В течение последних суток россияне убили четырех жителей Донецкой области и ранили еще 11. Также в результате российской атаки кассетными боеприпасами был уничтожен Дворец культуры в Часовом Яру, который использовался как гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он написал, что в результате российских атак накануне

  • в Софиевке Дружковской громады один погибший и четыре раненых;
  • в Дружковке трое раненых;
  • в Торецком Шаховской громады один человек погиб и один ранен, а также выгорело поле ячменя;
  • в Авдеевке один человек погиб и еще один ранен;
  • в Кураховской громаде повреждены две многоэтажки в Горняке, пять частных домов в Кураховке и один в Остром;
  • в Красногоровке и Зоряном Марьинской громады зафиксированы обстрелы;
  • в Торецкой громаде ранен один человек и поврежден дом в Дружбе, поврежден дом в Нью-Йорке;
  • в Константиновке ранен один человек, также в громаде повреждены два дома в Марково и один в Красном;
  • в Часовоярской громаде повреждены два частных дома, магазин, многоэтажка и учреждение культуры;
  • в Северске ранен один человек и поврежден один дом.

Видео дня

В еще одном сообщении Кириленко уточнил, что оккупанты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру, который использовался как гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи.

«Оккупанты открыли огонь по городу на рассвете — кассетными боеприпасами. Возник пожар. Спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но вынуждены были прекратить работу, поскольку рашисты не прекращали стрелять. Здание Дворца культуры сгорело. В нем был уничтожен незначительный запас гуманитарной помощи (пищевые наборы, бытовая химия) и медицинское оборудование. К счастью, обошлось без жертв», — написал он.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Донецкая область Война в Украине Российско-украинская война Павел Кириленко Война России против Украины Часов Яр

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