Только за сутки. Россияне убили четырех жителей Донецкой области и уничтожили Дворец культуры, где был гуманитарный штаб 23 июля, 13:33 Пожар в доме культуры в Часовом Яру (Фото:Павло Кириленко via Telegram)

В течение последних суток россияне убили четырех жителей Донецкой области и ранили еще 11. Также в результате российской атаки кассетными боеприпасами был уничтожен Дворец культуры в Часовом Яру, который использовался как гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи.



Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он написал, что в результате российских атак накануне

в Софиевке Дружковской громады один погибший и четыре раненых;

в Дружковке трое раненых;

в Торецком Шаховской громады один человек погиб и один ранен, а также выгорело поле ячменя;

в Авдеевке один человек погиб и еще один ранен;

в Кураховской громаде повреждены две многоэтажки в Горняке, пять частных домов в Кураховке и один в Остром;

в Красногоровке и Зоряном Марьинской громады зафиксированы обстрелы;

в Торецкой громаде ранен один человек и поврежден дом в Дружбе, поврежден дом в Нью-Йорке;

в Константиновке ранен один человек, также в громаде повреждены два дома в Марково и один в Красном;

в Часовоярской громаде повреждены два частных дома, магазин, многоэтажка и учреждение культуры;

в Северске ранен один человек и поврежден один дом.

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В еще одном сообщении Кириленко уточнил, что оккупанты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру, который использовался как гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи.

«Оккупанты открыли огонь по городу на рассвете — кассетными боеприпасами. Возник пожар. Спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но вынуждены были прекратить работу, поскольку рашисты не прекращали стрелять. Здание Дворца культуры сгорело. В нем был уничтожен незначительный запас гуманитарной помощи (пищевые наборы, бытовая химия) и медицинское оборудование. К счастью, обошлось без жертв», — написал он.